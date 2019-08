De Telegraaf: Napoli meldt zich officieel bij Ajax

Napoli heeft zich bij Ajax gemeld voor David Neres, zo weet De Telegraaf te melden. De Italiaanse club werd eerder al nadrukkelijk in verband gebracht met de komst van PSV-aanvaller Hirving Lozano. Neres zelf staat ook in de belangstelling van onder meer Atlético Madrid.

'De topclubs blijven de deur platlopen bij Ajax', zo schrijft De Telegraaf in de nacht van dinsdag op woensdag. Ajax moest eerder deze transferperiode al afscheid nemen van Frenkie de Jong (Barcelona) en Matthijs de Ligt (Juventus) en het is niet ondenkbaar dat nog minimaal twee dragende spelers de Amsterdamse club deze zomer gaan verlaten.

Donny van de Beek wordt immers al enige tijd nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid en inmiddels heeft Napoli zich dus in de Johan Cruijff ArenA gemeld voor Neres. De Italiaanse topclub wil de Braziliaanse vleugelaanvaller graag overnemen van Ajax, maar ondervindt naar verluidt concurrentie van onder meer Manchester United en Atlético Madrid, zo klinkt het.

Onduidelijk is hoeveel Napoli overheeft voor de komst van Neres, die nog een contract tot medio 2022 heeft bij Ajax. Vorige maand bevestigde directeur voetbalzaken Marc Overmars van Ajax tegenover Voetbal International dat er één club concreet was voor Neres, vermoedelijk Atlético Madrid. "Daar gaan we dan over praten, maar het is wel de bedoeling dat wij als Ajax leidend zijn", zei Overmars, zonder een club te noemen.