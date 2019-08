La Gazzetta dello Sport: Ajax staat op het punt om Lasse Schöne te verliezen

Lasse Schöne staat voor een transfer richting Genoa, zo weet onder meer La Gazzetta dello Sport vrijdagavond te melden. Naar verluidt zijn de onderhandelingen tussen de Italiaanse club en Ajax in een vergevorderd stadium aanbeland en hoopt Genoa dit weekeinde tot een definitief akkoord te komen. Schöne is aan zijn laatste seizoen als contractspeler van Ajax begonnen.

De Italiaanse sportkrant noemt geen specifieke transfersom, maar het is niet waarschijnlijk dat Ajax ettelijke miljoenen overhoudt aan de verkoop van de Deense middenvelder. Schöne verlengde in november zijn contract bij Ajax nog tot medio 2020, met de optie op een seizoen extra in Amsterdam. De 33-jarige Deen draagt sinds 2012 het shirt van de regerend landskampioen en speelde eerder in Nederland voor sc Heerenveen, De Graafschap en NEC.

Schöne bereikte afgelopen seizoen zijn finest hour in dienst van Ajax. De routinier veroverde de landstitel en TOTO KNVB Beker en reikte in de Champions League tot de halve finale. De door Genoa begeerde middenvelder sleepte in Amsterdam in totaal drie kampioenschappen in de wacht en veroverde daarnaast tweemaal de Johan Cruijff Schaal.

Ajax verkocht eerder deze transferperiode Frenkie de Jong voor minimaal 75 miljoen euro aan Barcelona, terwijl Donny van de Beek door Marca wordt gelinkt aan Real Madrid. De Koninklijke zou naar verluidt tussen de zestig en zeventig miljoen euro overhebben voor Van de Beek. Het middenveld van Ajax werd reeds versterkt met de van Standard Luik overgenomen Razvan Marin, voor wie 12,5 miljoen euro werd neergelegd. Daarnaast beschikt trainer Erik ten Hag onder meer over Carel Eiting en Jurgen Ekkelenkamp, terwijl ook Daley Blind en Edson Álvarez een linie naar voren kunnen worden geschoven.