‘Feyenoord hoeft niet eens zo veel onder te doen voor PSV’

Feyenoord hoeft volgens Ben Wijnstekers in het nieuwe seizoen niet veel onder te doen voor PSV. In gesprek met FOX Sports laat de oud-speler van de club weten dat er volgens hem te negatief wordt gedaan over de kansen van de ploeg van Jaap Stam. Wijnstekers is van mening dat de Rotterdammers hoe dan ook bij de eerste drie moeten eindigen.

“Je hebt nog een maand te gaan voordat je weet wie er blijven en vertrekken”, aldus Wijnstekers, doelend op het sluiten van de transfermarkt op 2 september. “Er wordt een beetje negatief over gedaan, maar je moet ook zien wat andere ploegen doen. Het is voor iedereen nog zoeken naar mogelijkheden. We zijn wat spelers kwijtgeraakt en dan is het hartstikke leuk dat Leroy Fer weer terug is.” De oud-voetballer hoopt dat Feyenoord nog niet is uitgewinkeld. “We hebben een goed team, alleen vind ik dat je achterin nog wel een versterking moet zoeken. Dan hoeft het niet zo negatief te zijn zoals mensen denken.”

Met Robin van Persie en Tonny Vilhena is Feyenoord twee belangrijke krachten kwijtgeraakt. Mogelijk vertrekt Steven Berghuis nog naar PSV. “Je weet niet wat hij nog gaat doen, dat is nog een vraag. Maar hij moet wel graag zelf willen blijven”, maakt Wijnstekers duidelijk. “We hoeven echt niet zo negatief te zijn. Met de blessure van Nicolai Jörgensen is het voorin nu nog even een probleem, maar we hebben ook Narsingh en Larsson rondlopen, terwijl we ook een middenveld hebben dat goed in elkaar kan steken.”

De oud-international verwacht dat Feyenoord in het nieuwe seizoen bovenin kan meedraaien. “Bij de eerste drie moet wel, dat moet je ook uitspreken. Maar ik denk dat Feyenoord niet eens zo veel onder hoeft te doen voor PSV. Ajax moet je ook maar afwachten”, aldus Wijnstekers. “Er zijn daar toch twee hele belangrijke jongens weggegaan (Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, red.). En die zijn heel moeilijk te vervangen, want anders waren ze niet de beste van Europa. Maar ze hebben goede spelers gekocht en doorgeselecteerd.”