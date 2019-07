Bayern hekelt oneerlijke strijd: ‘We strijden tegen staten, tegen miljardairs’

Bayern München ondervindt oneerlijke concurrentie in het internationale voetbal, zo oordeelt Niko Kovac dinsdag op een persconferentie van der Rekordmeister. Kovac verwijst met zijn kritiek naar Manchester City en Paris Saint-Germain, waar schatrijke eigenaren de regie voeren. De trainer van Bayern sprak ook over eventuele aankopen en gaf zijn mening over Mats Hummels, die de Duitse kampioen onlangs inruilde voor Borussia Dortmund. De rivaal legde 38 miljoen euro neer voor de dertigjarige verdediger.

“Het is inmiddels niet meer club tegen club. We moeten strijden tegen staten, tegen miljardairs”, aldus Kovac, die weet dat er meer plaatsen zijn waarin spelers riante salarissen kunnen opstrijken. “De spelers gaan naar Abu Dhabi, Qatar, Dubai. Daar is veel meer geld beschikbaar dan bij een club als Bayern. Het is veel lastiger geworden voor Bundesliga-clubs. De beste spelers spelen in Spanje en Engeland. Voor dezelfde prestatie krijgen ze daar het veelvoudige aan salaris.”

Kovac is wél positief over de eventuele komst van Leroy Sané, die door BILD is gelinkt aan Bayern en naar verluidt niet onwelwillend tegenover een vertrek bij Manchester City staat. “Ja. Punt. Uitroepteken. Hij kan ons zeker helpen. Dat heeft hij bewezen bij de Duitse nationale ploeg en bij Manchester City.” Dat Bayern zich gaat roeren op de transfermarkt lijkt zeker. “Ik weet dat er nog wat gaat komen aan versterkingen. Ik heb vertrouwen in de leiding. We moeten geduld aan de dag leggen. De transfermarkt is nog niet echt open. We zullen bij de start van het seizoen een zeer, zeer goede ploeg hebben die op drie fronten kan meestrijden om de prijzen.”

Voor Kovac ligt de prioriteit op de vleugels, nu Arjen Robben en Franck Ribéry zijn vertrokken. “Voorin hebben we zeker wat nodig. We zijn twee buitenspelers verloren, die we proberen te vervangen. Maar we blijven rustig.” Naast Sané zou ook Barcelona-aanvaller Ousmane Dembélé op het wensenlijstje staan, al wil Kovac daar niet specifiek op ingaan. “Bij Leroy weet ik niet hoe snel het gaat of niet. De markt moet nog losbarsten. Dan moeten er plekken vrijkomen en weer bezet gaan worden.”

Kovac liet zich tegenover BILD uit over Hummels, die volgens de oefenmeester van Bayern de concurrentiestrijd in de verdediging niet wilde ingaan. “Mats kwam naar me toe om te vragen wat de plannen voor komend seizoen waren. We hebben tachtig miljoen euro neergelegd voor Lucas Hernández (afkomstig van Atlético Madrid, red.), die we als basisspeler zien. Normaal gesproken komen de beste spelers in actie. Mats was echter van mening dat het beter was om bij Bayern te vertrekken.”