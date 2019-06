‘Hakim Ziyech ruilt Ajax voor ’95 procent zeker‘ in voor Sevilla’

Hakim Ziyech gaat Ajax volgens Cadena COPE zo goed als zeker inruilen voor Sevilla. Het Spaanse radiostation meldt dat het voor '95 procent' zeker is dat de Marokkaans international volgend seizoen in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán speelt. Mocht de transfer doorgang vinden dan wordt hij ploeggenoot van Luuk de Jong, die naar verluidt zaterdag wordt verwacht in Spanje.

Volgens verschillende media is Ziyech voor dertig miljoen euro op te halen bij Ajax. Sevilla is bereid om aan de vraagprijs te voldoen. Momenteel is de buitenspeler annex aanvallende middenvelder actief op de Afrika Cup en zal hij zijn transfer naar verwachting na het toernooi afronden. Hij moet in Sevilla Pablo Sarabia doen vergeten. Laatstgenoemde is op weg naar Paris Saint-Germain.

Ajax-trainer Erik ten Hag gaf vrijdag op een persconferentie nog aan dat er een grote kans bestaat dat Ziyech gewoon bij Ajax blijft. "Ik weet het niet, zoals niemand het weet. Voor iedere trainer is het lastig om mee om te gaan, maar we houden rekening met verschillende scenario's. We hebben ons goed voorbereid”, aldus de trainer die onlangs zelf zijn contract verlengde tot medio 2022.

Wie volgend seizoen zeker het shirt van Sevilla zal dragen is De Jong. De 28-jarige spits maakt voor 12,5 miljoen euro de overstap naar de club uit LaLiga. Zowel Spaanse media als het Eindhovens Dagblad meldden vrijdag al een akkoord over een transfersom van 12,5 miljoen euro. De verwachting is dat de aanvaller zaterdag in Sevilla aankomt om zijn transfer af te ronden. Zodoende vertrekt hij na vijf jaar uit het Philips Stadion.