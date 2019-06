Transfersaga irriteert Barça-voorzitter: ‘Het is nergens op gebaseerd’

Antoine Griezmann kondigde onlangs in een videoboodschap zijn vertrek aan bij Atlético Madrid. De Franse aanvaller lijkt op weg naar Barcelona, de club die een jaar geleden al zijn nieuwe werkgever leek te worden. Een langer verblijf in Madrid kreeg toen echter de voorkeur. Op de burelen van het Camp Nou zijn ze echter niet bezig met de komst van Griezmann, zo blijkt uit de woorden van voorzitter Josep Maria Bartomeu.

“Wij hebben helemaal niets aan te kondigen”, laat Bartomeu in niet mis te verstane bewoordingen weten aan RAC1. “We huldigen nog steeds hetzelfde standpunt. Er zijn geen gesprekken geweest met Griezmann, de verhalen over een transfer zijn nergens op gebaseerd. De komende dagen en weken zal er meer duidelijkheid komen op de transfermarkt.”

“We gaan hier altijd zeer zorgvuldig te werk en hebben juni, juli en augustus nog voor ons om eventueel zaken te doen. We voeren momenteel gesprekken. Onze strategie is een uitgekiend proces en houdt ook verband met het beloftenelftal. Het is namelijk zeer goed mogelijk dat enkele spelers de stap naar het eerste elftal gaan maken. Er zullen dus spelers vertrekken en we gaan ook spelers verwelkomen”, aldus de preses van de Catalaanse grootmacht.

Bartomeu benadrukt tevens dat Nélson Semedo in Barcelona blijft, ondanks de vertrekwens van de Portugese vleugelverdediger en de vermeende belangstelling van Atlético. Jasper Cillessen lijkt wel op weg naar de uitgang. De Oranje-international wil niet langer als stand-in van Marc-André ter Stegen fungeren en wil derhalve van club wisselen. De voormalig Ajacied, met een doorlopend contract tot medio 2021 bij de Spaanse kampioen, is door de buitenlandse media al in verband gebracht met onder meer Manchester United, West Ham United, Valencia en Benfica.