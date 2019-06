Daily Mirror: Ajax verlangt 35 miljoen euro voor ‘kunstenaar’

Ajax heeft de vraagprijs voor Hakim Ziyech bepaald op ongeveer 35 miljoen euro, zo meldt de Daily Mirror zaterdag. De kampioen van de Eredivisie staat open voor een vertrek van de aanvallende middenvelder annex buitenspeler, voor wie op het moment echter nog geen concrete belangstelling lijkt te zijn. Vorig jaar wilde Ziyech eigenlijk weg bij Ajax, maar het is onduidelijk hoe hij nu aankijkt tegen een vertrek.

Ofschoon er nog geen sprake is van concrete interesse, is het sterke spel van de creatieveling in het afgelopen seizoen zeker opgevallen in het buitenland. Journalist Marcel van der Kraan van De Telegraaf stelde vrijdag nog dat hij 'twee of drie' opties heeft in de Bundesliga. "AS Roma kwam voor hem terug en ook zijn er clubs uit Spanje die interesse hebben", voegde hij daaraan toe. De journalist, die eveneens een vraagprijs van 35 miljoen euro claimde, merkte echter op dat Ziyech vooralsnog niet heel enthousiast lijkt en 'de verrassing van de zomer' kan worden door in Nederland te blijven.

Ziyech werd na het afgelopen seizoen verkozen tot Speler van het Jaar bij Ajax. Hij De Marokkaans international was goed voor 49 officiële wedstrijden, waarin hij 21 keer scoorde en ook 21 doelpunten voorbereidde. Met name in de Eredivisie lag zijn rendement hoog: in 29 optredens noteerde hij 16 doelpunten en 13 assists, waarmee hij gemiddeld dus iedere negentig minuten bij een doelpunt betrokken was. Ziyech heeft een contract tot medio 2021 in de Johan Cruijff ArenA.

Nadat Ziyech werd verkozen tot Speler van het Jaar, werd hij door trainer Erik ten Hag 'een kunstenaar' genoemd. "Ik zou niets liever willen dan hem behouden voor Ajax", voegde hij daaraan toe. Directeur spelerszaken Marc Overmars was vorige maand in gesprek met De Telegraaf echter realistisch. "Hij gaat weg als zich een goede club aandient. Dat gebeurt, denk ik, want hij staat door zijn geweldige spel in de Champions League veel meer in de spotlights dan vorig jaar. Hele grote clubs hangen om hem heen."