‘Real Madrid betaalt 168 miljoen euro of meer voor eenjarig contract’

Real Madrid maakte na maanden van geruchten vrijdagavond eindelijk de komst van Eden Hazard wereldkundig. De Koninklijke betaalt Chelsea volgens eerdere berichten minstens 100 miljoen euro voor de komst van de Belgische aanvaller, een som die door middel van allerhande bonussen nog verder op kan lopen tot maximaal 145 miljoen euro. Volgens de BBC zijn deze schattingen echter aan de lage kant en betaalt Real Madrid nog veel meer voor zijn nieuwe galáctico.

De doorgaans goed ingevoerde Britse publieke omroep rept zaterdag namelijk van een transfersom die de 150 miljoen pond kan overstijgen. Omgerekend zou dat betekenen dat de Spaanse grootmacht 168 miljoen euro of meer betaalt voor Hazard, die vanwege zijn nog een jaar doorlopende contract in Londen deze zomer eigenlijk verkocht moest worden. Hoe dit bedrag precies is opgebouwd wordt door de BBC niet uit de doeken gedaan, maar aannemelijk is dat hier ook met een bonusconstructie wordt gewerkt.

Als Real Madrid inderdaad 168 miljoen euro of meer overmaakt voor Hazard, komen de transferuitgaven voor deze zomer al ruim boven de 300 miljoen euro uit. De Madrilenen verzekerden zich afgelopen week voor 60 miljoen euro van de komst van Luka Jovic, terwijl er eerder al transfersommen van respectievelijk 50 en 45 miljoen euro werden neergelegd voor Éder Militão en Rodrygo.

Daar blijft het waarschijnlijk niet bij, want Real zou ook dicht bij de komst van Ferland Mendy zijn. De linksback van Olympique Lyon is inmiddels al medisch gekeurd en komt voor een bedrag van naar verluidt 55 miljoen euro naar het Santiago Bernabéu. De Spanjaarden zouden verder nog in de markt zijn voor Paul Pogba en/of Christian Eriksen, terwijl ook Kylian Mbappé in verband wordt gebracht met een verhuizing naar Madrid.