‘Het staat min of meer vast dat Ajax zich bij PSV gaat melden’

De geruchten over de interesse van Ajax in PSV-aanvaller Steven Bergwijn doken enige tijd geleden voor het eerst op en de Oranje-international lijkt nog altijd hoog op het verlanglijstje van directeur voetbalzaken Marc Overmars te staan. Volgens De Telegraaf-journalist Mike Verweij is het namelijk slechts een ‘kwestie van tijd’ voordat de Eindhovenaren bericht van Ajax kunnen verwachten.

“Het staat min of meer vast dat Ajax zich gaat melden voor Bergwijn. Alleen het is nog even afwachten op het moment waarop”, verzekert Verweij dinsdagavond in de podcast van zijn werkgever. Volgens de Ajax-watcher zullen er eerst echter uitgaande transfers gerealiseerd moeten worden: “De Raad van Commissarissen van Ajax wil dat er eerst een speler verkocht wordt.”

“Je kunt niet vol inzetten op Bergwijn en dan riskeren dat Hakim Ziyech en David Neres niet vertrekken”, vervolgt hij zijn verhaal. Ziyech wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek en onder meer Real Madrid, Bayern München en een aantal Engelse topclubs zouden op de handtekening van de Marokkaans international azen.

Bergwijn is overigens niet de enige speler die in verband wordt gebracht met een overstap naar de Johan Cruijff ArenA, daar Martin Ödegaard naar verluidt ook nadrukkelijk in beeld zou zijn bij Ajax. Volgens Verweij denkt Overmars ook nog altijd aan een deal met Real Madrid: “Bij een vertrek van Ziyech is hij de onbetwiste nummer één om te halen.”