Florentino Pérez lijkt deal tussen Real Madrid en Ajax uit te sluiten

De toekomst van Martin Ödegaard lijkt in ieder geval op lange termijn bij Real Madrid te liggen. Ofschoon media in Nederland en Spanje verzekeren dat de aan Vitesse uitgeleende middenvelder op de nominatie staat om de Spaanse topclub definitief te verlaten, spreekt Florentino Pérez deze berichtgeving resoluut tegen.

“Martin Ödegaard is een voetballer in ontwikkeling. Hij is dit seizoen een van de beste voetballers van de Nederlandse competitie”, vertelde de voorzitter van Real Madrid in gesprek met Onda Cero. “Binnen twee of drie jaar zal hij een van de grote sterren van Real Madrid zijn.”

De woorden van Pérez kunnen ook betekenen dat Real Madrid alleen tijdelijk afscheid wil nemen van Ödegaard, die eerder bij sc Heerenveen werd gestald. Ajax wordt reeds maanden met de talentvolle Noor in verband gebracht, als opvolger van de waarschijnlijk vertrekkende Hakim Ziyech. Ödegaard geniet echter interesse van tal van clubs uit Duitsland, Spanje en Frankrijk.

Real Madrid heeft zich aan de regels te houden en is derhalve verplicht om jonge spelers als Ödegaard te halen én te behouden. “Vanwege de regelgeving van de Financiel Fair Play moeten we jonge voetballers halen én behouden”, benadrukt Pérez, die naar eigen zeggen nog niet met Zinédine Zidane over de samenstelling van de selectie voor komend seizoen heeft gesproken.

“Ik heb met Zidane niet over Neymar of Kylian Mbappé gesproken. Niet met Zidane en met niemand. We hebben niet met Mbappé gesproken en dat gaan we ook niet doen. We hebben afgelopen jaar al moeten ontkrachten dat we hem niet zouden halen. En dat herhaal ik bij deze. Als we interesse hebben, praten we met de clubs. Op dit moment denken we niet over voetballers na. Dat gebeurt vanaf 1 juli.”