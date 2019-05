‘Luuk de Jong gaat mogelijk droomtransfer naar Real Madrid maken’

Luuk de Jong staat op het lijstje van Real Madrid, zo verzekert het Spaanse programma Jugones van La Sexta. De 28-jarige aanvaller van PSV is niet de enige optie voor de grootmacht, die naast Karim Benzema nog een centrumspits in de selectie wil hebben. Real denkt ook aan Andrea Belotti, Krzysztof Piatek en Duván Zapata.

De Spaanse topclub is naar verluidt al weken bezig met de komst van Luka Jovic. Eintracht Frankfurt wil de Servische aanvaller echter alleen voor de hoofdprijs laten gaan. De Duitse club zou zeventig miljoen euro verlangen, een bedrag dat Real voorlopig te gortig is. De grootmacht kijkt rond naar alternatieven en kan onder meer toeslaan bij PSV voor De Jong.

De spits, die nog tot medio 2021 vastligt in Eindhoven, liet eerder al weten dat hij openstaat voor een transfer als het een club betreft die bij hem past. De Jong, dit seizoen goed voor 28 goals in de Eredivisie, is sinds 2014 actief voor PSV, dat hem overnam van Borussia Mönchengladbach. Sindsdien kwam De Jong tot 204 duels en 112 goals voor de nummer twee van de Eredivisie.

De Jong is echter niet het enige alternatief voor Jovic. Ook Belotti, Piatek en Zapata, aanvallers van respectievelijk Torino, AC Milan en Atalanta, staan op de radar van Real, dat afgelopen seizoen als derde eindigde in LaLiga achter Atlético Madrid en kampioen Barcelona. De topclub wordt daarnaast in verband gebracht met spelers als Eden Hazard, Paul Pogba en Christian Eriksen.