Bayern München bevestigt interesse in Sané: ‘We zijn ermee bezig’

Bayern München heeft de interesse in Leroy Sané bevestigd. De aanvaller van Manchester City staat hoog op het verlanglijstje van der Rekordmeister, zo verklaart voorzitter Uli Hoeness van de Duitse landskampioen. “We zijn bezig met de overgang van Sané naar Bayern”, aldus Hoeness tegenover de Süddeutsche Zeitung.

Kicker berichtte onlangs al over de interesse van Bayern in de 23-jarige aanvaller van Manchester City. De Duitsers zijn op zoek naar aanvallende versterkingen, omdat Arjen Robben en Franck Ribéry de club deze zomer gaan verlaten. Trainer Josep Guardiola zou Sané liever behouden, maar City zou, gedwongen om te voldoen aan de Financial Fair Play-regels, willen praten over een transfer.

Ook Timo Werner van RB Leipzig zou in beeld zijn om de aanval van Bayern te versterken. Dat geldt volgens Kicker niet langer voor Ante Rebic. Trainer Niko Kovac van Bayern werkte bij Eintracht Frankfurt succesvol samen met de Kroatische vleugelspeler, maar de clubleiding van FC Hollywood vindt dat Rebic technisch te veel tekortkomingen heeft.

Verder is Bayern in gesprek met Hansi Flick om de nieuwe assistent-trainer van Kovac te worden. Flick was tussen 2000 en 2005 de hoofdtrainer van TSG Hoffenheim en was daarna acht jaar lang de assistent van bondscoach Joachim Löw bij het Duitse nationale elftal.