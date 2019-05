Sensationele Ödegaard neemt Vitesse aan de hand richting finale

In navolging van FC Utrecht heeft ook Vitesse zich geplaatst voor de finale van de play-offs om Europees voetbal. De Arnhemmers poetsten dinsdagavond een 2-1 nederlaag tegen FC Groningen weg, door voor eigen publiek met 3-1 te winnen. De uitblinkende Martin Ödegaard scoorde eenmaal en leverde twee assists aan Tim Matavz. Op vrijdag 24 en dinsdag 28 mei treffen Vitesse en Utrecht elkaar in de finale van de play-offs. De winnaar plaatst zich voor de tweede voorronde van de Europa League.

De laatste loodjes lijken voor Vitesse het zwaarst te wegen: Jake Clarke-Salter, Rasmus Thelander, Charly Musonda, Matus Bero, Hilary Gong, Oussama Darfalou en Roy Beerens waren allemaal niet inzetbaar tegen Groningen en Max Clark, doelpuntmaker tijdens de heenwedstrijd, was er vanwege ziekte niet bij. Matavz was niet helemaal fit, maar begon toch in de basis. Op het veld was echter weinig te merken van de personele problemen, en nog minder van het feit dat Matavz wat klachten had. De aanvaller was samen met Ödegaard de grote man in de eerste helft.

Vitesse moest een achterstand goedmaken en bleek vanaf de eerste minuut vastberaden om dat te doen. De ploeg van Leonid Slutsky oogde een stuk scherper dan de bezoekers; met name op het middenveld werd de slag duidelijk gewonnen door Vitesse. De thuisploeg had slechts 68 seconden nodig om de score te openen. Ludovit Reis kwam niet bij de bal en zag dat Ödegaard de bal koeltjes achter doelman Sergio Padt werkte. De Noor was op het veld de man van wie bijna al het gevaar uitging, met creatieve passes en fraaie passeerbewegingen.

Ödegaard creëerde in de eerste helft de meeste kansen (vier), had de meeste sprints (zestien) en legde de grootste afstand af (zesenhalve kilometer) van alle spelers. Twee van zijn gecreëerde kansen leverden een doelpunt van Matavz op. Halverwege het eerste bedrijf zette hij de Sloveen met een splijtende pass vrij voor Padt, waarna Matavz de bal al glijdend achter de keeper kreeg. Na een halfuur knikte Matavz raak na een hoekschop van Ödegaard. Pas op slag van rust liet Groningen voor het eerst echt van zich horen: Remko Pasveer had een goede redding in huis op een inzet van Kaj Sierhuis.

Vitesse zat op rozen: Groningen moest na rust tweemaal scoren om nog door te gaan. De schade leek kort na de onderbreking nog groter te worden, maar de 4-0 van Bryan Linssen werd afgekeurd wegens buitenspel. Even later haalde Sierhuis een schot van Mohammed Dauda ternauwernood van de doellijn. Ondertussen bleef de flegmatieke Ödegaard indruk maken door makkelijk bij spelers weg te draaien en zijn medespelers te lanceren. Vitesse wist de kansen evenwel niet te benutten en stond toe dat Groningen na tachtig minuten terugkwam in de wedstrijd: uit het niets maakte Sierhuis er 3-1 van. Plots hadden de gasten nog maar een doelpunt nodig, maar Vitesse hield stand.