Kraay is helemaal voor ‘onbeschoft leegroven van concurrentie’: ‘Heerlijk!’

Ajax werd eerder deze week voor het eerst in verband gebracht met de komst van Steven Bergwijn en sindsdien is er veel te doen geweest rondom de aanvaller van PSV. Trainer Mark van Bommel en technisch directeur John de Jong gaven in krachtige bewoordingen aan niet van plan te zijn een sterspeler te verkopen aan de concurrent, terwijl er onder de achterban van de Eindhovenaren ook fel werd gereageerd. Hans Kraay jr. vraagt zich echter af of PSV niet beter mee kan gaan in de eventuele plannen van Ajax.

“Ik denk juist dat PSV veel sterker wordt als zij veertig of vijftig miljoen krijgen, ze gaan hem echt niet voor twintig miljoen wegdoen. Dan kunnen zij toch goede spelers halen? Ik snap hun lange tenen niet zo”, vertelt hij zondagochtend bij De Tafel van Kees op FOX Sports. Kraay snapt de beweegredenen van Ajax om achter een dragende speler van de titelconcurrent aan te gaan daarentegen wel en verwijst als voorbeeld naar zijn vader.

Hans Kraay sr. was in de jaren tachtig de trainer in het Philips Stadion en heeft volgens zijn zoon ‘het concurrenten leegkopen uitgevonden’: “De leiding van PSV kwam toen bij ons thuis en ze zeiden tegen mijn vader: ‘Hans, we zijn zeven jaar geen kampioen geworden en we hebben vijf miljoen gulden. Wat zou jij daarmee doen?’. Toen zei mijn vader: ‘Geef me even drie dagen.’ Hij is naar Ajax gereden waar hij Gerald Vanenburg en Ronald Koeman voor ieder één miljoen heeft gekocht, toen heeft hij even gebeld van ‘die heb ik’.”

“Toen is hij naar Rotterdam gereden en daar heeft hij Ruud Gullit voor negen ton gehaald en Ivan Nielsen voor een miljoen. Daarna heeft hij Eric Gerets voor niks gehaald en na drie dagen belde hij naar PSV: ‘Jullie krijgen nog 1,1 miljoen van mij terug, ga er iets leuks van doen. We zijn kampioen.’” De clubleiding van PSV sprak vervolgens enige bezorgdheid uit over de manier waarop de spelersbus van de club zou worden ontvangen in Amsterdam: “Mijn vader antwoordde: ‘Bukken, niks aan de hand.’ Je concurrent leegkopen en niet gezellig samen op de koffie. Onbeschoft de boel leegroven, heerlijk!”, sluit hij af met een lach.