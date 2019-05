Speler van het Jaar Cristiano Ronaldo beleeft primeur

Cristiano Ronaldo is uitverkozen tot Speler van het Jaar in de Serie A. De Portugees maakte afgelopen zomer de overstap van Real Madrid naar Juventus en won in zijn eerste seizoen in Italië meteen de landstitel met La Vecchia Signora. Het aandeel van de aanvaller in het kampioenschap was met 22 doelpunten en 8 assists bovendien groot.

Ronaldo is de eerste speler die deze individuele onderscheiding weet te winnen in de Premier League, LaLiga én de Serie A. De superster werd in dienst van Manchester United en Real Madrid in Engeland en Spanje al uitverkozen tot Speler van het Jaar en mag nu ook de Italiaanse variant van de trofee in zijn prijzenkast bijzetten.

Naast de prijs voor Speler van het Jaar, die zondagavond voorafgaand aan de wedstrijd tegen Atalanta uitgereikt zal worden aan de sterspeler van Juventus, heeft de Serie A ook bekendgemaakt wie zijn uitgeroepen tot beste doelman, verdediger, middenvelder, spits en talent van het seizoen.

Samir Handanovic van Internazionale mag de prijs voor Doelman van het Jaar mee naar huis nemen, terwijl Kalidou Koulibaly (Napoli), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) en Fabio Quagliarella (Sampdoria) zijn uitgeroepen tot respectievelijk Verdediger, Middenvelder en Spits van het Jaar. AS Roma-jongeling Nicolò Zaniolo is volgens de Serie A het talent dat het meeste indruk heeft gemaakt.