‘Ten Hag heeft niks gedaan om de paniek eruit te krijgen, dat zijn blunders'

Aad de Mos blijft kritisch op de rol van Erik ten Hag bij de verloren Champions League-wedstrijd van Ajax tegen Tottenham Hotspur (2-3). De Mos kraakte onlangs het wisselbeleid van de trainer en herhaalt dit in een monoloog bij Het Laatste Nieuws. "Ik zat thuis op de bank. Ik voelde het aankomen", begint de trainer in ruste.

"Mijn vrouw geloofde me niet: Ajax gaat gewoon door, Aad. Niet dus. Toen de 2-3 viel, had ik een steen door mijn televisietoestel willen gooien. Ik bedacht me gelukkig net op tijd, hij is net iets te duur en te mooi. Man, wat heb ik gevloekt." De Mos vindt het niet kunnen dat Ajax een 2-0 voorsprong heeft weggegeven, onder meer door 'tactische fouten'.

De Mos vond Ajax te naïef. "Een simpel voorbeeld: bij 2-0 moet je niet je hele defensie naar voren sturen bij een vrije trap. Ze stonden er allemaal, zelfs Daley Blind. Waar was de balans? Kasper Dolberg had ook nooit mogen starten. Klaas-Jan Huntelaar maakte er net twee in de bekerfinale. En hij heeft ervaring. Die hadden ze goed kunnen gebruiken."

De Mos stelt dat Ten Hag louter een plan A heeft. "Ga even naar mijn Instagram. In de voorrondes van de CL tegen Standard maakte ik al een filmpje met een waarschuwing: dit Ajax kan niet om met mannelijk spel. (...) Ofwel ziet Ten Hag het niet door de druk, dan is dat niet goed. Ofwel wil Ten Hag het niet zien. Hij heeft niks gedaan om de paniek uit zijn team te krijgen. Dat zijn blunders."