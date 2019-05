Dubbelslag Romero in ruime oefenoverwinning van PSV op Vitesse

PSV heeft vrijdagmiddag een besloten oefenwedstrijd in GelreDome met ruime cijfers gewonnen van Vitesse (0-5). Maximiliano Romero had met twee doelpunten een groot aandeel in de oefenzege op Arnhemse bodem. Donyell Malen, Mohammed Ihattaren en Cody Gakpo wisten allen één doelpunt bij te schrijven. Mark van Bommel wil dat zijn spelers in een goed ritme blijven tussen de uitbeurt tegen Willem II op 25 april en de confrontatie met AZ op 12 mei.

Het elftal van Van Bommel liet enkele weken geleden tegen Vitesse nog dure punten liggen in de strijd om de landstitel (3-3), maar had deze keer geen enkele moeite met de formatie van Leonid Slutsky. Beide ploegen komen aankomend weekeinde niet in actie in de Eredivisie en het volgende duel is pas over negen dagen. Dit alles vanwege het verzetten van de 33e speelronde. Zo werd Ajax meer rust gegund in aanloop naar het tweeluik met Tottenham Hotspur in de Champions League. Daarnaast staat de bekerfinale gepland voor aanstaande zondag. In De Kuip stuiten de Amsterdammers op Willem II.

PSV verspeelde na de winterstop de nodige punten en heeft daardoor het kampioenschap niet meer in eigen hand. Ajax mag zich wegens het betere doelsado koploper noemen. Beide kemphanen beginnen met tachtig punten aan de laatste twee speelronden. De Eindhovenaren gaan nog op bezoek bij AZ (12 mei) en ontvangen Heracles Almelo op 15 mei. De rivaal uit Amsterdam staat op diezelfde data tegenover FC Utrecht en De Graafschap.