Derksen reageert op ophef na analyse Ajax: ‘Dat wil Nederland niet horen’

Ajax wist dinsdagavond met 0-1 te winnen van Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League. De Amsterdammers wisten in het eerste halfuur een goede indruk achter te laten, maar hadden daarna moeite met het spel van the Spurs. Johan Derksen was als analyticus bij Veronica kritisch op het optreden van Ajax, tot onvrede van veel tv-kijkers.

“Na de rust hebben ze er eigenlijk niets van gebakken: heel slordig, veel balverlies, de lange ballen komen niet aan. Na de pauze heeft Joël Veltman er niets van gebakken. David Neres heeft helemaal niets gedaan. Lasse Schöne heb ik niet gezien. Hakim Ziyech was voor zijn doen heel erg zwak. Ziyech is wat mij betreft door de mand gevallen, omdat hij verzuimde om die linksback (Danny Rose, red.) steeds op te pakken, hij kwam steeds te laat. Dat was levensgevaarlijk, anders speel je nog gelijk ook”, zo stelde Derksen.

Woensdag haalt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad zijn schouders op over de kritiek die hij op social media te verduren kreeg. “Kennelijk moet je meelopen in de polonaise in dit land, maar dat weiger ik”, aldus de oud-voetballer. “Ik ben niet zo geïnteresseerd in al die reacties. Maar je merkt dat vaker. In de euforie krijgen die mensen de onderbuikgevoelens van een voetbalsupporter. Die wil dan wel eens heel ongenuanceerd om zich heen slaan, maar dat neem ik voor kennisgeving aan.”

“Eigenlijk zei Erik ten Hag precies hetzelfde als ik. Dat het na de rust niet goed was en dat het in Amsterdam beter moet als ze de finale willen halen. Ze hebben voor Ajax-begrippen na rust gewoon slecht gespeeld. Dat wil Nederland na een overwinning blijkbaar niet horen. Dat zal mij worst zijn, want jij denkt toch niet dat ik dat pleuris end naar Hilversum ga rijden om bekend en onbekend Nederland te behagen? Ik geef mijn mening en respecteer ook anderen met een afwijkende mening.”