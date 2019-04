PSV opgeschrikt: Lozano per brancard van het veld gedragen

PSV is donderdagavond in de uitwedstrijd tegen Willem II opgeschrikt door een ogenschijnlijk ernstige blessure van Hirving Lozano. De Mexicaanse sterspeler werd tien minuten voor tijd getackeld door Freek Heerkens, waarna hij een lelijke knieblessure leek op te lopen. Lozano moest na een lange blessurebehandeling uiteindelijk per brancard van het veld.

Lozano werd in de slotfase van de wedstrijd in de as van het veld gezocht door Érick Gutiérrez, waarna de buitenspeler werd geattaqueerd door Heerkens. Scheidsrechter Dennis Higler vond niet dat de verdediger van Willem II een overtreding beging, maar Lozano kwam lelijk ten val en leek daarbij op het eerste oog een vervelende knieblessure op te lopen.

De Mexicaan werd enkele minuten behandeld op het veld, alvorens de medische staf van PSV de ernst van de situatie doorhad. Lozano moest uiteindelijk per brancard van het veld gedragen worden; Gastón Pereiro kwam hem vervangen. Op dat moment stond de 0-3 eindstand overigens al op het scorebord door doelpunten van Donyell Malen, Michal Sadílek en Steven Bergwijn.