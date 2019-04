‘Het is mooi dat spelers van Ajax na een gewonnen wedstrijd over ons praten’

PSV maakte zondagmiddag geen fout in de titelrace en versloeg ADO Den Haag met 3-1. Ajax had een dag eerder op bezoek bij FC Groningen al met 0-1 gewonnen, waardoor beide ploegen nog altijd gezamenlijk aan kop gaan in de Eredivisie. Van Bommel liet voor de wedstrijd al weten dat hij niet naar de Amsterdammers had gekeken, maar begreep wel dat er over PSV gesproken werd na het treffen in Groningen.

“Het is mooi dat spelers van Ajax na een gewonnen wedstrijd over ons praten. Dat is alleen maar goed, want dat betekent dat ze niet honderd procent zeker zijn”, zegt Van Bommel in gesprek met FOX Sports. Luuk de Jong maakte tegen ADO zijn 27e competitietreffer van het seizoen en kan na afloop op de nodige lof van zijn trainer rekenen. “Als Luuk kopt, lijken dat wel schoten: zó hard en zó precies. Maar hij kan niet alleen goed koppen, hij kan de bal ook gericht bij iemand in de voeten leggen.”

“Dat heb ik zelden gezien bij een speler. Hij scoort ontzettend makkelijk, heeft nu een persoonlijk record met 27 goals en heeft ook nog heel veel kansen die er nét niet in gaan”, vervolgt de trainer van de Eindhovenaren. “Maar, dat is misschien nog wel het belangrijkst, hij is ook superintelligent. Hij weet waar hij moet lopen. Het ziet er misschien niet altijd mooi uit, maar hij is wel superfunctioneel. Met het hoofd is hij uitzonderlijk. Nee, hij mag hier niet weg.”

Ondanks dat het publiek nadrukkelijk om hem vroeg, bracht Van Bommel Érick Gutiérrez niet in het veld. “Als ik zo zou werken, kan ik elke speler wel inbrengen die toegezongen wordt. Ik probeer altijd het elftal beter te maken met wissels. Nu dus ook”, zo tekent het Algemeen Dagblad op uit de mond van Van Bommel. “Het publiek stond achter ons. De supporters mogen van mij zingen wat ze willen. Als ze maar voor mijn spelers zingen en niet tegen ons."