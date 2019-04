PSV maakt geen fout in eigen huis en houdt gelijke tred met Ajax

In navolging van Ajax heeft ook PSV geen fout gemaakt in de strijd om de landstitel. De nummer twee van de Eredivisie won zondag met 3-1 van ADO Den Haag en blijft daardoor op hetzelfde puntenaantal als de Amsterdammers. Omdat Ajax zaterdag met één doelpunt verschil won van FC Groningen, is het verschil in doelsaldo gekrompen tot elf treffers in het voordeel van Ajax.

PSV, dat in september met 0-7 won van ADO, speelde met Donyell Malen in de spits en daardoor acteerde Luuk de Jong als aanvallende middenvelder. Aan het feit dat ook Hirving Lozano en Steven Bergwijn een basisplek hadden, viel af te leiden dat PSV ook voor eigen publiek op jacht zou gaan naar veel doelpunten. Het ‘oudste’ ADO ooit, met een gemiddelde leeftijd van 29 jaar en 281 dagen, werd in de eerste minuten al teruggedrongen op de eigen helft. In de achtste minuut bracht Robert Zwinkels nog knap redding met de voet op een inzet van de geheel vrijstaande De Jong, maar in de twintigste minuut greep PSV de leiding.

Lozano stuurde Denzel Dumfries weg langs de zijlijn en de verdediger stoomde richting het vijandelijke doel. Hij trok naar binnen en schoot onhoudbaar raak in de lange hoek: 1-0. Het was een verdiend doelpunt en PSV wilde er meer, want ADO kwam nauwelijks aan voetballen toe. Toch mocht de ploeg van Mark van Bommel opgelucht ademhalen toen Erik Falkenburg plots een enorme kopkans onbenut liet. Het was het enige wapenfeit van de bezoekers in de eerste helft. ADO beperkte zich verder tot tegenhouden, maar PSV slaagde er ook niet in om veel kansen te creëeren voordat het rustsignaal klonk.

PSV kwam na rust geen moment in de problemen, maar bleef moeite houden met het creëeren van mogelijkheden. Na een klein uur kwam Bergwijn op eigen kracht erg ver, maar negeerde hij vervolgens de vrijstaande Lozano en was hij niet succesvol met zijn eigen schot. Doelpogingen van Michal Sadílek en Malen waren vervolgens een prooi voor Zwinkels. Ook invaller Érick Gutiérrez had geen succes met zijn afstandsschot, maar acht minuten voor tijd bereidde mede-invaller Cody Gakpo met een goede voorzet toch nog de 2-0 van De Jong voor.

Het duel leek daarmee gespeeld, maar drie minuten voor tijd counterde ADO razendsnel naar de 2-1 van Necid. De aanvaller rondde van dichtbij af en aangezien er nog vijf minuten aan blessuretijd werden toegevoegd aan de wedstrijd, moest PSV een comeback zien te voorkomen. Daar slaagden de manschappen van Van Bommel in. Sterker nog: in de blessuretijd gooide Malen de wedstrijd op slot met een goede kopbal na een voorzet van de opgestoomde Angeliño.