Marc Overmars memoreert voorspelling van ‘onrealistische’ Louis van Gaal

Marc Overmars is aan het nagenieten van de overwinning van Ajax tegen Juventus in de kwartfinales van de Champions League. De directeur voetbalzaken zag dinsdagavond hoe de ploeg van Erik ten Hag geschiedenis schreef door met 1-2 te winnen van de Italiaanse grootmacht. "Het is eigenlijk te mooi om waar te zijn", zegt Overmars in gesprek met de NOS.

“Met de voorrondes meegerekend hebben we bijna twintig wedstrijden extra gespeeld. Voor Erik, de staf en de spelers is dit buitengewoon”, stelt de sportbestuurder, die de overwinning op Juventus vierde met een buikschuiver. "Dat doe je een keer en dan nooit meer", knipoogt Overmars, die trots is dat Ajax Europese grootmachten de baas is.

"We verslaan grote ploegen met een bepaald soort voetbal waar ik heel trots op ben. Dit is goede reclame voor het Nederlands voetbal", aldus Overmars, die twijfelde of Ajax wel kans had tegen la Vecchia Signora. “Juventus had de hele week vrij gekregen om zich op te laden en wij spelen bijna om de drie dagen. Het was een monsterklus.”

Ajax staat door deze zege in Turijn in de halve finales van de Champions League. Overmars had naar eigen zeggen geen rekening gehouden met dit scenario. “Dat had eigenlijk niemand meer voor mogelijk gehouden. Behalve Louis van Gaal misschien, die zei een paar maanden geleden al: 'Je kan de halve finale halen.' Toen zei ik: 'Je bent niet realistisch, dat kan helemaal niet.'”