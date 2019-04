Gemeente Ouder-Amstel zet streep door kampioensduel FC Twente

De wedstrijd tussen Jong Ajax en FC Twente die voor vrijdagavond op het programma stond gaat niet door, zo melden RTV Oost, AT5 en De Telegraaf dinsdagavond. De gemeente Ouder-Amstel, waarin sportcomplex De Toekomst is gelegen, heeft besloten het duel te verbieden uit angst dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden.

De wedstrijd was de afgelopen dagen onderwerp van gesprek, aangezien De Toekomst plaats biedt aan slechts 185 meegereisde fans. FC Twente heeft een verzoek neergelegd bij Ajax om de wedstrijd, waarin de club kampioen van de Keuken Kampioen Divisie had kunnen worden, te verplaatsen naar de Johan Cruijff ArenA, maar doordat de Amsterdammers dat stadion slechts huren kon dit niet worden gerealiseerd.

Fans van de Tukkers lieten in de afgelopen dagen weten met enkele duizenden personen af te zullen reizen naar Amsterdam, om onder meer een zogeheten Homeless Party en een TwEntrada te organiseren. Politie-informatie wees uit dat dit gepaard had kunnen gaan met ernstige wanordelijkheden en verstoringen van de openbare orde, waarna burgemeester Joyce Langenacker in overleg met haar Amsterdamse collega Femke Halsema besloten heeft het duel niet door te laten gaan.

De wedstrijd zal nu in een later stadium gespeeld moeten worden, waardoor het ‘gevaar’ dat FC Twente tegen Jong Ajax kampioen wordt waarschijnlijk geweken is. De huidige koploper van de Keuken Kampioen Divisie speelt aankomende maandag immers in de eigen Grolsch Veste al tegen Jong AZ en is bij een overwinning op de Alkmaarse talenten ook verzekerd van de titel. FC Twente kan vrijdag overigens ook zonder zelf te spelen al kampioen worden als Sparta Rotterdam verliest van Helmond Sport.