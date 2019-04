PSV wil ‘acuut probleem’ voorkomen en accepteert alleen ‘enorm hoog bedrag’

PSV wil graag ook komend seizoen over Luuk de Jong beschikken. Volgens de dinsdageditie van het Eindhovens Dagblad neemt de regerend landskampioen alleen genoegen met ‘een enorm hoog bedrag’ als een geïnteresseerde club het nog twee jaar doorlopende contract van de 28-jarige aanvaller annex captain wil afkopen.

Het regionale dagblad schrijft dat PSV ‘een acuut probleem’ zou hebben als De Jong met zijn scorend vermogen en leiderschap zou wegvallen. De aanvaller maakte zondag in het thuisduel met De Graafschap (2-1) alweer zijn 26e treffer van het seizoen; een evenaring van zijn persoonlijke record in de Eredivisie.

De Jong speelde eerder reeds in het buitenland. Zijn verblijven in de Bundesliga bij Borussia Mönchengladbach en in de Premier League bij Newcastle United waren echter geen onverdeeld succes. Het blijft de vraag of de aanvoerder van PSV in deze fase van zijn leven wél zou slagen in een grote buitenlandse competitie. Daarnaast hoeft de aanvaller niet nu al te cashen in een ver land en kan hij bij PSV in beeld blijven voor het Nederlands elftal.

PSV ziet het volgens Eindhovens Dagblad absoluut zitten dat De Jong kan uitgroeien tot een clubicoon in de moderne tijd. De aanvaller zette in juli vorig jaar zijn handtekening onder een nieuw contract tot medio 2021. De verwachting is dat er komende zomer interesse zal zijn vanuit het buitenland als hij ook de komende weken blijft scoren en eventueel met PSV de landstitel prolongeert.