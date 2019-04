PSV laat na om aan doelsaldo te werken tijdens moeizame zege

PSV is er zondagmiddag weer in geslaagd om op gelijke hoogte te komen met koploper Ajax. De Eindhovenaren speelden in eigen huis een uiterst moeizame eerste helft tegen De Graafschap en gingen zelfs met een 0-1 achterstand aan de thee. De thuisploeg maakte in de tweede helft echter een veel betere indruk en stapte dankzij doelpunten van Steve Bergwijn en Luuk de Jong uiteindelijk met een 2-1 overwinning van het veld af. Van het werken aan het doelsaldo, dat voorafgaand aan de wedstrijd een veelbesproken onderwerp was, kwam het echter niet meer en Ajax heeft de voordelige marge dankzij de 6-2 overwinning die zaterdag op Excelsior werd geboekt nu vergroot tot twaalf doelpunten.

Mark van Bommel koos ervoor om met een jong middenveld, bestaande uit Pablo Rosario, Michal Sadílek en Mohammed Ihattaren, aan de wedstrijd te beginnen en de talenten werden in de openingsfase meteen onder druk gezet door De Graafschap. PSV had even de tijd nodig om hierop te reageren, maar leek met een kwartier op de klok de controle over de wedstrijd in handen te nemen en kreeg in die fase ook de eerste goede kans. Hirving Lozano mocht na een snelle uitbraak door richting het doel van Nigel Bertrams en mikte de bal uiteindelijk op de buitenkant van de paal.

Luuk de Jong liet zich daarna ook zien met een schot in het zijnet, maar de topscorer had het vizier niet op scherp staan. De slordigheid nam vervolgens weer de overhand in het spel van de Eindhovenaren en met nog twintig minuten te gaan tot de rust liet De Graafschap zien prima mee te kunnen voetballen. Delano Burgzorg ontsnapte na een goede aanval van de Superboeren aan de aandacht van Denzell Dumfries en kon zo de verrassende openingstreffer achter Jeroen Zoet koppen. PSV leek hierna even wakker geschud en sloeg met een bal op de lat van Dumfries bijna meteen terug.

Via De Jong kreeg de thuisploeg vervolgens nog twee kansen op de gelijkmaker, maar aan de overkant bleef het ook gevaarlijk. Een uitbraak van De Graafschap sneed door de PSV-verdediging heen en Burgzorg kreeg de bal net niet goed bij Fabian Serrarens, waarna hij naast het doel van Zoet mikte. Lozano maakte in de eerste helft verder een ongelukkige indruk en kreeg met nog vijf minuten te gaan ook de hoon van het publiek over zich heen toen hij de bal van een meter of tien naast een vrijwel leeg doel schoot. In de blessuretijd van het eerste bedrijf leek de Mexicaan vervolgens meer geluk te hebben, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

Van Bommel greep in de rust in door Donyell Malen in te brengen voor Ihattaren en met de aanvaller binnen de lijnen begon PSV aan een belegering van het vijandelijke strafschopgebied. Dit leidde na tien minuten tot nieuwe mogelijkheden voor Rosario en met name De Jong, die de bal voor het intikken had, maar uiteindelijk recht op Bertrams schoot. De thuisploeg bleef daarna aandringen en kwam met nog 25 minuten te gaan dan toch op gelijke hoogte. Lozano ging na een onhandige tackle van Serrarens onderuit in het strafschopgebied en Bergwijn schoot het buitenkansje gedecideerd binnen.

De Graafschap kwam in de tweede helft niet veel verder dan het proberen tegenhouden van de Eindhovense aanvalsgolven en Bertrams moest acht minuten na de gelijkmaker opnieuw capituleren. Dumfries vond met een rush over rechts opeens de benodigde ruimte en zijn strakke voorzet werd binnengegleden door de meegelopen De Jong. PSV probeerde in het resterende kwartier de voordelige marge verder uit te breiden, maar de manschappen van Van Bommel slaagden er niet meer in voor veel gevaar voor het doel van Bertrams te zorgen. In de absolute slotfase ging het zelfs nog bijna mis aan de overkant toen Daniel Schwaab de bal richting zijn eigen doel kopte en Zoet met een goede reflex een nieuwe eigen goal van de Duitser kon voorkomen.