Tottenham slaat dankzij Son eerste slag in tweeluik met Manchester City

Tottenham Hotspur heeft de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League tegen Manchester City met minimaal verschil weten te winnen. Een treffer van Heung-Min Son, twaalf minuten voor tijd, bracht de beslissing in het Engelse onderonsje in het gloednieuwe Tottenham Hotspur Stadium: 1-0. Volgende week woensdag staat in Manchester de return op het programma en de kans is aanwezig dat the Spurs het in dat duel moeten stellen zonder Harry Kane, die met een enkelblessure uitviel.

Manchester City was eerder dit seizoen op Wembley met 0-1 te sterk voor Tottenham Hotspur. The Citizens bereikten afgelopen weekeinde ten koste van Brighton & Hove Albion de finale van de FA Cup en maken zo nog kans op de zogenaamde quadruple. In aanloop naar het duel in het Tottenham Hotspur Stadium, dat voor het eerst een Champions League-wedstrijd huisvestte, wilde City-manager Josep Guardiola niks weten van de mogelijkheid om het seizoen met vier hoofdprijzen te besluiten. De Spanjaard hield Kevin De Bruyne en Leroy Sané buiten zijn basiself in Londen.

De eerste echte mogelijkheid in het gloednieuwe stadion van Tottenham was voor Dele Alli. Sergio Agüero liet in het eerste kwartier echter de grootste kans op de openingstreffer liggen. Een schot van Raheem Sterling werd door Danny Rose geblokt, waarbij hij hands maakte. Scheidsrechter Björn Kuipers liet in eerste instantie doorspelen, maar werd door videoscheidsrechter Danny Makkelie naar de kant geroepen. Na het bekijken van de beelden besloot de Nederlandse arbiter de bal op de stip te leggen. Agüero stuitte vanaf elf meter op Tottenham-doelman Hugo Lloris, die in 2019 voorlopig geen penalty doorliet.

Na ruim twintig minuten spelen liet Kuipers goed doorspelen toen Nicolás Otamendi Alli tegen de grond werkte. Via Christian Eriksen kwam de bal in het strafschopgebied bij Kane terecht, die op de vuisten van Ederson schoot. Later in de aftastende eerste helft was Otamendi nog gevaarlijk namens de bezoekers. In het begin van de tweede helft kreeg Tottenham, nadat Son voor het eerste gevaar had gezorgd, direct een forse tegenvaller te verwerken. Kane klapte na een wild duel met Fabian Delph door zijn enkel en verliet direct hinkend het veld.

Zonder Kane en met de ingevallen Lucas Moura was Tottenham aanvallend onmachtig in de tweede helft, terwijl Manchester City de druk steeds verder opvoerde. Guardiola bracht Gabriel Jesus in het veld voor Agüero, maar zag de openingstreffer een klein kwartier voor tijd eigenlijk uit het niets aan de andere kant vallen. Son controleerde een pass van Eriksen in eerste instantie op belabberde wijze en hield de bal ternauwernood binnen. De Zuid-Koreaanse aanvaller dribbelde naar binnen en haalde van dichtbij doeltreffend uit: 1-0. In de slotfase bracht Guardiola De Bruyne en Sané nog in het veld, maar de gelijkmaker leverde dat niet meer op. Daardoor moet Manchester City volgende week woensdag een 1-0 achterstand zien goed te maken in de return.