Van der Sar stelt maximum bij Ajax: ‘Hoe fantastisch de aanbiedingen ook zijn’

Ajax staat voor een drukke transferzomer. Frenkie de Jong vertrekt naar Barcelona en ook ploeggenoten als Matthijs de Ligt, Nicolás Tagliafico, Hakim Ziyech, André Onana, David Neres, Donny van de Beek en Daley Blind worden in meer of mindere mate in verband gebracht met een transfer. Vorige maand zegde directeur spelersbeleid toe dat er 'niet meer dan vijf belangrijke spelers' zullen vertrekken. Edwin van der Sar stelt een maximum van zes, zo lijkt het.

In een interview met The Times erkent de algemeen directeur van Ajax dat uitgaande transfers realistisch zijn. "Op een bepaald moment krijgen spelers van ons de vrijheid om te vertrekken", legt hij uit. "Maar we kunnen deze zomer niet zeven spelers kwijtraken, hoe fantastisch de aanbiedingen ook zijn. We zijn financieel heel stabiel. We willen ons budget wel verruimen, maar niet via transfers. Ik wil niet dat we worden gezien als een verkoopclub."

Ajax slaagde er eind vorige maand in om het contract van Onana met een seizoen te verlengen. De doelman ligt nu vast tot medio 2022: een signaal van beide partijen dat zijn toekomst waarschijnlijk in Amsterdam ligt. De club hoopt Premier League target Donny van de Beek twee extra seizoenen te binden, zo schrijft de Engelse krant verder. Van der Sar ziet genoeg toekomst voor Ajax, zowel voor zichzelf als voor spelers die prijzen willen pakken.

Op dit moment zou hij dan ook niet aan de slag willen als sportief directeur bij zijn oude club Manchester United. "Nah, ik ben heel gelukkig hier in Amsterdam en ons werk is nog niet af", verzekert hij. "Marc (Overmars, red.) zegt altijd dat je moet proberen om de lat te toucheren. Wat hij daarmee bedoelt, is dat we een hoogtepunt met de club willen bereiken. Dat willen we een paar jaar achter elkaar doen. We willen succes boeken in de Champions League en we willen een paar keer landskampioen worden. Ajax moet echt future-proof worden."