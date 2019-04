Noussair Mazraoui twee duels geschorst na rode kaart bij Ajax - PSV

Ajax moet Noussair Mazraoui twee duels missen vanwege een schorsing, zo meldt de KNVB maandagmiddag via de officiële kanalen. De verdediger van Ajax kreeg in de met 3-1 gewonnen topper tegen PSV na 57 minuten de rode kaart voorgehouden door scheidsrechter Björn Kuipers na een overtreding op Angelino. Daarnaast wordt Mazraoui voor een duel voorwaardelijk geschorst.

Ajax kwam in de eerste helft van de kraker nog op voorsprong door een eigen doelpunt van Daniel Schwaab, maar in het tweede bedrijf leek het mis te gaan bij de Amsterdammers. Mazraoui beging een overtreding op Angelino, waarna Kuipers eerst nog geel gaf. Na advies van videoscheidsrechter Pol van Boekel besloot de arbiter vervolgens een rode prent te tonen aan de vleugelverdediger.

Daarna maakte Luuk de Jong de 1-1, waardoor PSV de overwinning alsnog leek binnen te slepen. Dusan Tadic en David Neres zorgden er echter voor dat Ajax drie punten overhield aan de topper. Mazraoui mist door de schorsing de duels met FC Emmen, komende woensdag in Drenthe, en met Willem II, dat zaterdag in Tilburg de tegenstander is. Ajax en Mazraoui hebben het strafvoorstel van de aanklager betaald voetbal van de KNVB geaccepteerd.

Ajax staat door de overwinning nog maar twee punten achter op de koploper in de Eredivisie. Beide teams hebben nog zeven competitiewedstrijden voor de boeg, terwijl Ajax ook nog actief is in de Champions League en de TOTO KNVB Beker. Naar verwachting zal Joël Veltman de plek van de geschorste Mazraoui de komende tijd gaan overnemen bij Ajax.