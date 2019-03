Overmars stellig: ‘Er zullen niet meer dan vijf belangrijke spelers vertrekken’

Frenkie de Jong vertrekt na dit seizoen hoe dan ook bij Ajax en ook ploeggenoten als Matthijs de Ligt, Nicolás Tagliafico, Hakim Ziyech, André Onana en David Neres worden in meer of mindere mate in verband gebracht met een transfer. Supporters van de Amsterdammers vrezen dan ook voor een massale exodus na afloop van deze voetbaljaargang, maar directeur voetbalzaken Marc Overmars gaat proberen om het elftal zo veel mogelijk bij elkaar te houden.

“Er zullen zeker nog wel belangrijke spelers gaan vertrekken, maar dat zullen er niet meer dan vijf zijn”, is de bestuurder stellig bij Inside Ajax. Naast uitgaande transfers zal Ajax naar alle waarschijnlijkheid ook weer een aantal aankopen doen om de vrijgekomen plaatsen op te vullen: “De kunst is, en daar zijn we met de scouting druk mee bezig, dat we het weer goed opvangen.”

Voor Overmars wordt het hoe dan ook een flinke klus om volgend seizoen weer een net zo sterk elftal op de been te brengen als waar trainer Erik ten Hag nu over kan beschikken: “Sommige spelers zijn onvervangbaar. Die worden eens in de twintig jaar geboren. Ik wil geen namen noemen, maar dat is een feit”, is hij stellig.

“Ik zie een uitdaging om goede vervangers te halen. Het wordt niet makkelijk, maar ik ben er niet bang voor”, sluit hij af. Overmars werd zelf overigens ook in verband gebracht met een vertrek bij Ajax, aangezien zijn oude club Arsenal hem graag binnen zou willen hengelen als technisch directeur. Vanwege de contractverlenging die de voormalige aanvaller eerder deze week tekende kunnen die geruchten echter de prullenbak in.