Ten Hag wijst cruciaal moment aan na nederlaag: ‘Toen kreeg AZ de overhand’

Ondanks de 1-0 nederlaag die Ajax zondagmiddag leed op bezoek bij AZ, blijft Erik ten Hag geloven in de landstitel. De trainer van de Amsterdammers erkent dat het verlies in het AFAS Stadion ‘een dreun’ is, maar weigert de handdoek reeds in de ring te werpen.

Met nog acht speelrondes voor de boeg is de achterstand van Ajax op koploper PSV opgelopen tot vijf punten. Over twee weken staan beide teams in de Johan Cruijff ArenA tegenover elkaar. "Dit is vervelend. Je loopt tegen een dreun aan, maar je moet weer verder. We weten dat we beter kunnen. De strijd is nog niet gestreden en we moeten doorgaan”, vertelt Ten Hag na afloop van het duel in Alkmaar voor de camera van FOX Sports. “Het doet zeker pijn. Dit moeten we verwerken. We moeten in de achtervolging."

De oefenmeester was nog wel tevreden over de manier waarop Ajax begon aan de wedstrijd. Het uitvallen van Hakim Ziyech halverwege de eerste helft was echter een flinke domper voor de Amsterdammers. Ten Hag stelt dat Ajax het overwicht na het uitvallen van Ziyech verloor. "Hakim moest eruit, zijn kuit liep vol. Het ritme van de wedstrijd wordt dan gebroken en toen kreeg AZ de overhand", legt hij uit.

Vooral het positiespel van Ajax kon Ten Hag niet bekoren. "Normaal zijn we vaster aan de bal. Als je snel de bal verliest, zet je hen in hun kracht en krijg je zelf weinig kansen. Zeker in de eerste helft. Al kregen we met Donny van de Beek wel een goede kans. Je weet dat je het moeilijk gaat krijgen. Als je snel de bal verliest, sta je hoger op het veld en geef je ruimtes weg in je rug. Dan moet je achteruit en laat je ook wel wat toe." Het enige doelpunt van de wedstrijd werd in minuut 56 gemaakt door Guus Til.