Ronald de Boer duimt voor Ajax bij loting: ‘Dat is geen wonderploeg’

Ajax weet vrijdagmiddag na de loting in het Zwitserse Nyon wie de tegenstander in de kwartfinales van de Champions League is. Wie er ook uit de koker komt: het team van trainer Erik ten Hag zal een krachttoer moeten leveren om een ronde verder te komen. Ronald de Boer heeft voor de loting zijn eigen favorietenlijstje. “Met Tottenham Hotspur op nummer één en FC Porto op twee”, benadrukt de oud-voetballer vrijdag in De Telegraaf.

De voormalig winnaar van de Champions League zet FC Porto bewust op de tweede plaats. “Het verleden heeft aangetoond dat wij als Nederlanders tegen Portugezen slecht presteren. En het interesseert Porto geen bal hoe ze doorkomen, als ze maar doorkomen”, voorziet de oud-voetballer. “Het elftal heeft een heel gesloten defensie. PEC Zwolle speelde eergisteren ook zo. En als je zag hoeveel ruimte Ajax weggaf. Ik denk dat Porto voorin iets betere voetballers heeft dan PEC, dus dan liggen er zo twee of drie in.”

De Boer wijst op het feit dat Ajax beter speelt tegen ’voetballende’ ploegen omdat er ruimte is om te voetballen. “Spurs zal ook niet twee bussen voor het eigen doel parkeren. Dat ligt Ajax beter dan een fysiek sterke, defensieve ploeg, die op kansen loert. Tottenham heeft een geweldige ploeg, maar het is niet zo dat ze in de Engelse competitie overlopen van vertrouwen”, luidt het oordeel van de voormalig Oranje-international. “Het is geen team dat je denkt: wauw, zoals bij Manchester City, Liverpool of Barcelona.”

PSV was in de Champions League hoe dan ook niet opgewassen tegen Tottenham en werd zelfs in grote fases weggespeeld. “Maar ik denk dat Ajax Europees gezien beter met zulke speelwijzen kan omgaan dan PSV. Dat hebben ze tegen Real Madrid wel laten zien”, repliceert de oud-Ajacied. Als alternatief voor Tottenham en FC Porto noemt De Boer Manchester United. “Dat is ook geen wonderploeg. Ze spelen defensief en met de fysiek en snelheid van Marcus Rashford, Romelu Lukaku en Anthony Martial is het link. Manchester City, Liverpool, Barcelona en Juventus wil je echt niet treffen.”