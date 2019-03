‘Hij speelde prima, die ene fout tegen Ajax wordt nu enorm uitvergroot’

Real Madrid is bezig aan een zeer teleurstellend seizoen. De Spaanse topclub werd onlangs uitgeschakeld in de Copa del Rey en in de Champions League, terwijl de achterstand in LaLiga op koploper Barcelona twaalf punten bedraagt. Onderen anderen Thibaut Courtois wordt hevig bekritiseerd, maar dat vindt Courtois senior onterecht.

Courtois kwam afgelopen zomer over van Chelsea, nadat Real ongeveer 35 miljoen euro had overgemaakt aan de Londenaren. De Belgische doelman beleeft met de Koninklijke een erbarmelijk seizoen en krijgt net als de rest van de selectie de wind van voren. Thierry Courtois baalt dat zijn zoon zo stevig wordt aangepakt door pers en publiek.

“Ik heb het gevoel dat Thibaut door alles en iedereen wordt geviseerd (viseren betekent vrij vertaald 'kritisch bekijken en beoordelen', red.)”, wordt hij geciteerd door Het Laatste Nieuws. “Door de Spaanse pers, maar ook door de Vlaamse. Een doelman is altijd de eerste die geviseerd wordt, dat is nu eenmaal het lot van een keeper. Terecht of onterecht, dat laat ik in het midden.”

“Tegen Ajax kreeg hij de wind van voren, terwijl hij op die vierde goal na een prima partij keepte. Alleen wordt die ene fout nu enorm uitvergroot. Er komen ook dingen naar buiten uit de privésfeer en ik merk dat journalisten proberen te scoren op de kap van (ten koste van, red.) mijn zoon. Gelukkig staat Thibaut daarboven. Hij weet wat hij kan en hoe goed hij is, dit zal hem niet doen twijfelen.”