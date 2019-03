Hoofdrollen voor Benzema en VAR bij ‘afscheidswedstrijd’ Solari

Real Madrid heeft zich zondagavond in LaLiga redelijk hersteld van de midweekse uitschakeling in de Champions League door Ajax. De Spaanse grootmacht speelde op bezoek bij laagvlieger Real Valladolid een dramatisch eerste halfuur, maar wist de rug uiteindelijk toch te rechten: 1-4. Karim Benzema was met twee doelpunten en een assist de grote man aan Madrileense zijde, al vertolkte ook de videoscheidsrechter (VAR) een hoofdrol, door in de eerste helft twee treffers van de thuisploeg af te keuren.

Na de 1-4 nederlaag van afgelopen dinsdag tegen Ajax zat Santiago Solari volgens allerlei Spaanse media in Valladolid voor het laatst op de bank bij Real Madrid, maar de Koninklijke maakte aanvankelijk niet de indruk te willen vechten voor zijn trainer. De thuisploeg overrompelde Real Madrid in de openingsfase en kreeg na twaalf minuten voetballen een uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen. Rubén Alcaraz mocht na een overtreding van Álvaro Odriozola op Óscar Plano aanleggen voor een strafschop, maar de middenvelder schoot vanaf elf meter hoog over.

In de vijf minuten die volgden kwam Real Madrid opnieuw zeer goed weg, doordat twee treffers van Real Valladolid werden afgekeurd vanwege buitenspel. Pucela bleef echter drukken en kreeg rond het halfuur alsnog loon naar werken. Een voorzet vanaf de rechterflank werd door Sergi Guardiola teruggelegd, waarna Anuar Tuhami van dichtbij voor de verdiende 1-0 tekende. Real Madrid had tot dan weinig in de melk te brokkelen, maar wist nog wel voor rust een gelijkmaker te forceren. Casemiro troefde doelman Jordi Masip af bij een hoekschop, waarna Raphaël Varane de bal in een leeg doel kon schieten.

Real Madrid slaagde er vervolgens in het eerste kwartier na rust in de wedstrijd volledig te kantelen. Benzema scoorde in een tijdsbestek van slechts acht minuten tweemaal en was er zo verantwoordelijk voor dat er na een uur een 1-3 tussenstand op het scorebord stond in het Estadio Nuevo José Zorrilla. De Franse spits benutte eerst een strafschop nadat er een overtreding op Odriozola was gemaakt en kopte daarna raak uit een hoekschop van Toni Kroos. Daarna leek de wedstrijd snel dood te bloeden, maar in het laatste kwartier gebeurde er toch nog voldoende.

Guardiola was na een hoekschop van Daniele Verde dicht bij de aansluitingstreffer, maar zijn poging belandde uiteindelijk op de paal. Tien minuten voor tijd moest Real Madrid bovendien verder met een man minder: Casemiro voorkwam dat Real Valladolid snel een vrije trap kon nemen en werd vervolgens met zijn tweede gele kaart van de avond van het veld gestuurd. De overwinning kwam evenwel niet meer in gevaar voor Real Madrid. Sterker nog: via Luka Modric werd de score in de absolute slotfase nog verder opgevoerd. De Kroaat werd aangespeeld door Benzema en rondde na een individuele actie uiteindelijk beheerst af. Door de zege komt Real Madrid, dat derde blijft staan in LaLiga, nu na 27 speelrondes op 51 punten, 12 punten minder dan koploper Barcelona.