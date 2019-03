Advocaat kritisch: ‘Het wordt net als bij hockey: op de handen mikken’

Manchester United verzekerde zich woensdagavond door een 1-3 overwinning op Paris Saint-Germain van een ticket voor de kwartfinales van de Champions League. Het laatste doelpunt van the Red Devils viel diep in de blessuretijd nadat scheidsrechter Damir Skomina na raadpleging van de VAR naar de stip wees vanwege een vermeende handsbal van Presnel Kimpembe.

Die keuze van Skomina leidde tot veel ophef en ook Dick Advocaat keek vol ongeloof naar de beslissing van de arbiter: “Ik weet het niet meer... Weten de scheidsrechters het nog? Op dit niveau, wat er nu gebeurt...”, reageerde de trainer van FC Utrecht na afloop van de wedstrijd bij Veronica. “Hij draait zich om en krijgt de bal op zijn arm. Het wordt net als bij hockey: gewoon op de handen mikken. Belachelijk.”

Advocaat staat bekend als een groot criticaster van de VAR en de ervaren coach wilde verder geen woorden meer vuilmaken aan het moment: “Daarom zeg ik er niks meer over. Het vak van scheidsrechter is al heel moeilijk. Moet je nagaan als ze van alle kanten in je oren gaan toeteren. Je weet het op een gegeven moment niet meer. En de spelers ook niet.”

Bij de andere wedstrijd tussen FC Porto en AS Roma speelde de VAR eveneens een hoofdrol toen scheidsrechter Cüneyt Çakir diep in de verlenging besloot een strafschop toe te kennen aan de Portugezen. Porto plaatste zich daardoor, net als Manchester United, Tottenham Hotspur en Ajax voor de kwartfinales van het miljardenbal.