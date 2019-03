‘Feyenoord en Jaap Stam bereiken akkoord over contract'

Jaap Stam wordt de nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord, zo meldt De Telegraaf. Volgens het dagblad wordt de huidige trainer van PEC Zwolle vanaf 1 juli de opvolger van de vertrekkende Giovanni van Bronckhorst. Ofschoon de clubs nog niets bevestigen, lijkt het er zodoende op dat Stam slechts een half jaar in Zwolle werkzaam zal zijn.

Stam, 46 jaar, ondertekende eind december een contract tot volgend jaar zomer met PEC, dat de samenwerking met John van ’t Schip voortijdig had beëindigd. Nu Feyenoord en Stam naar verluidt tot een vergelijk zijn gekomen, zal de Rotterdamse club een vergoeding aan de Zwolse club moeten betalen.

Feyenoord was de laatste weken op zoek naar een opvolger voor Van Bronckhorst, die in januari aangaf na vier jaar toe te zijn aan een nieuw avontuur. Dick Advocaat leek de gedroomde kandidaat, maar de bij FC Utrecht vertrekkende oefenmeester trok zich terug na ‘negativisme’ rond zijn mogelijke aanstelling in De Kuip.

Volgens het dagblad had PEC geëist dat Stam en Feyenoord snel openheid van zaken zouden geven. Dit in verband met de strijd tegen degradatie, daar de Zwollenaren slechts een punt boven de rode streep staan. Op die manier kan de rust worden bewaard bij de nummer vijftien van de Eredivisie.

Stam was in het verleden (interim)trainer van PEC, de beloften van Ajax en Reading. In maart vorig jaar kwam het verblijf van Stam in Engeland tot een abrupt einde. Na slechts zes duels op de bank van PEC lijkt al duidelijk dat hij komend seizoen in Rotterdam werkzaam zal zijn.