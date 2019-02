‘’Logische‘ belangstelling van Ajax voor Timothy Fosu-Mensah’

Ajax denkt bij een eventueel zomers vertrek van Matthijs de Ligt aan de komst van Timothy Fosu-Mensah, zo schrijft De Telegraaf vrijdag. Volgens het dagblad is de 21-jarige verdediger annex Oranje-international, die dit seizoen door Manchester United bij Fulham is gestald, ‘een kandidaat-opvolger’ in de Johan Cruijff ArenA. Het contract van Fosu-Mensah, die de jeugdopleiding van Ajax doorliep, met the Mancunians loopt volgend jaar zomer ten einde.

In gesprekken tussen directeur spelersbeleid Marc Overmars en Fosu-Mensah’s zaakwaarnemer Mo Sinouh van de Stellar Group werd de belangstelling van Ajax al officieus kenbaar gemaakt. Fosu-Mensah, die als rechtsback en centrumverdediger uit de voeten kan, maakte in 2014, op zestienjarige leeftijd en na acht seizoenen, de overstap van de jeugopleiding van Ajax naar die van Manchester United.

Het was Louis van Gaal die Fosu-Mensah op 28 februari 2016 in het hoogste keurkorps van Manchester United liet debuteren, thuis tegen Arsenal (3-2). Na het vertrek van Van Gaal én de aanstelling van José Mourinho had de verdediger amper meer uitzicht op speeltijd en werd hij afgelopen seizoen aan Crystal Palace uitgeleend. Deze voetbaljaargang is Fulham zijn tijdelijke werkgever, al is hij om diverse redenen niet tot heel veel speeltijd op Craven Cottage gekomen.

De belangstelling van Ajax voor Fosu-Mensah is volgens De Telegraaf ‘logisch’. De Ligt is immers een van de meest begeerde verdedigers van Europa, terwijl spelers als Joël Veltman, Perr Schuurs en Lisandro Magallán om uiteenlopende redenen nog door vraagtekens worden omgeven. Hoe concreet Ajax zal worden voor Fosu-Mensah, hangt af van een eventuele transfer van De Ligt en de vraagprijs van Manchester United.

Manchester United vroeg vorig jaar zomer maximaal 20,5 euro voor het laten gaan van Daley Blind, die destijds ook nog twaalf maanden op de loonlijst stond. De verwachting is dat de Engelse club beduidend minder zal verlangen voor Fosu-Mensah, al is ook over de landsgrenzen inmiddels wel bekend dat de financiële huishouding van Ajax zeer florissant is.