Idrissi kiest tussen Nederland en Marokko: ‘We respecteren zijn beslissing’

Oussama Idrissi heeft voor een interlandloopbaan met Marokko gekozen. De 22-jarige aanvaller van AZ had de keuze tussen Nederland en Marokko en heeft KNVB-directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma op de hoogte gebracht van zijn besluit.

Idrissi ging drie maanden geleden in op een uitnodiging voor een trainingskamp bij het nationale elftal van Marokko, maar hij had toen nog geen beslissing genomen over zijn toekomst als A-international. Mede omdat bondscoach Ronald Koeman (nog) geen rol zag weggelegd bij het Nederlands elftal voor Idrissi, heeft hij voor Marokko gekozen.

“Wij respecteren die beslissing”, laat Hoogma woensdag in gesprek met De Telegraaf weten. “Koeman heeft laten weten dat Idrissi (nog) niet in beeld is bij Oranje. Eerder spraken Art Langeler en Erwin van de Looi als coaches van Jong Oranje met jeugdinternational Idrissi over zijn toekomst als Nederlands A-international.”

“Klaarblijkelijk ziet hij meer toekomst bij Marokko.” Als alle formaliteiten zijn afgerond, kan hij op 23 maart tegen Malawi zijn debuut maken voor Marokko, in het kader van de kwalificatie voor de strijd om de Afrika Cup. Drie dagen later oefenen de Leeuwen van de Atlas tegen Argentinië.