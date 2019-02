‘Rabiot ziet zichzelf als vervanger van Rakitic op Barça-middenveld’

Adrien Rabiot beschikt over een aflopend contract bij Paris Saint-Germain en werd de afgelopen maanden in verband gebracht met een transfer naar clubs als Bayern München, Tottenham Hotspur, Arsenal, Manchester United en Barcelona. Laatstgenoemde leek lange tijd de beste papieren voor de komst van de middenvelder in handen te hebben, maar in de laatste paar weken kwamen er berichten uit Spanje naar boven die claimden dat de interesse van de Catalanen ernstig bekoeld is.

Le Parisien claimt zaterdag echter dat niets minder waar is en dat Rabiot er nog altijd van uitgaat dat hij vanaf 1 juli speler van Barcelona zal zijn. Hoewel de 23-jarige Fransman nog geen voorcontract heeft getekend in het Camp Nou zouden de twee partijen al wel geruime tijd akkoord zijn over het salaris dat hij gaat ontvangen, zijn tekenbonus en zijn rol in het sportieve project voor de aankomende jaren.

Barcelona beschikt met onder meer Sergio Busquets, Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Arthur en de na dit seizoen van Ajax overkomende Frenkie de Jong over flink wat opties voor het middenveld. Rabiot gaat er naar verluidt echter van uit dat Rakitic aankomende zomer zal vertrekken, waardoor hij de rol van de Kroaat op het middenveld over zou kunnen nemen.

Rabiot, die vanwege zijn weigering om zijn contract te verlengen door PSG uit de selectie is gezet en twee maanden geleden zijn laatste wedstrijd speelde, wacht voorlopig nog met het zetten van een handtekening, waarna de officiële bekendmaking de deur uit zou kunnen. “Zodra Adrien eraan toe is om die knop in te drukken, zal alles snel geregeld worden”, zo laat een bron dicht bij de middenvelder echter optekenen door de krant uit de Franse hoofdstad.