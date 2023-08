Juventus opent Serie A-seizoen met klinkende zege; geen debuut voor Huijsen

Zondag, 20 augustus 2023 om 22:45 • Jonathan van Haaster

Juventus is op zeer overtuigende wijze begonnen aan zijn nieuwe seizoen in de Serie A. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri was veel te sterk voor Udinese en stond bij rust al met 0-3 voor dankzij Federico Chiesa, Dusan Vlahovic en Adrien Rabiot. Na de onderbreking zakte het tempo behoorlijk en was het Udinese dat de beste mogelijkheden kreeg. Gescoord zou er niet meer worden.

Allegri nam jeugdspeler Dean Huijsen mee naar Udine. De achttienjarige Amsterdamse verdediger, die furore maakt in de jeugdopleiding van de club, zat voor het eerst bij de selectie voor een Serie A-wedstrijd. Hij nam plaats op de bank naast onder meer Paul Pogba, Filip Kostic en Arkadiusz Milik. Laatstgenoemde zag Allegri in de spits de voorkeur geven aan Chiesa en Vlahovic. Achter hen stond een vijfmansmiddenveld, bestaande uit debutant Timothy Weah, Fabio Miretti, Manuel Locatelli, Rabiot en Andrea Cambiaso. Doelman Wojciech Szczesny zag een volledig Braziliaanse verdediging voor zich staan: Danilo, Bremer en Alex Sandro. Aan de kant van Udinese ontbrak Kingsley Ehizibue wegens een knieblessure, terwijl ex-Ajacied Lorenzo Lucca op de bank begon.

Juventus kon haast niet beter beginnen in de Dacia Arena, want al in de tweede minuut werd de score geopend. Na uiterst slordig balverlies van Udinese op het middenveld bracht Vlahovic de bal razendsnel bij Chiesa. De rechtspoot haalde met zijn goede been feilloos uit in de verre hoek. Doelman Marco Silvestri kon er slechts naar kijken: 0-1. Juventus domineerde en maakte duidelijk dat het het duel al snel wilde beslissen. Dat gebeurde ook, want even voor de twintigste minuut maakte Udinese-middenvelder Festy Ebosele hands in zijn eigen zestien. Vlahovic vond vanaf elf meter de linkeronderhoek, terwijl Silvestri bleef staan: 0-2. Het krachtsverschil werd voor rust verder uitgedrukt. Silvestri dook onder een scherpe voorzet van Cambiaso door, waarna Rabiot simpel binnenkopte: 0-3.

Dat de wedstrijd gespeeld was leek beide ploegen na rust wel duidelijk. Het tempo kwam wat lager te liggen, Udinese kon aanvallend niets inbrengen en Juventus speelde wat slordiger. Udinese werd zelfs even de gevaarlijkere ploeg. Lazar Samardzic dwong Szczesny tot een uiterste redding, terwijl ook Sandi Lovric en kans kreeg, maar naast kopte. Juventus stelde daar bar weinig tegenover. Samuel Iling Junior, die inviel voor Cambiaso, kreeg nog wel een aardige mogelijkheid. Zijn kopbal vloog echter over. Vlahovic dacht aan de andere kant nog even zijn tweede van de avond maakte. Iling Junior, de man van de voorzet, bleek echter buitenspel te hebben gestaan. In de slotfase wisselde Allegri veelvuldig, maar een debuut voor Huijsen zat er nog niet in.

