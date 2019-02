Ajax-fans opgepakt bij spelershotel Real: ‘Het is een beetje flauw’

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag vier aanhoudingen verricht in de buurt van het Okura Hotel in Amsterdam. De arrestaties vonden plaats vanwege het afsteken van zwaar vuurwerk in de omgeving van het hotel, waar de spelers van Real Madrid naar verluidt verblijven rondom de Champions League-wedstrijd tegen Ajax van woensdagavond.

Het hotel zelf wil, ondanks video’s en foto’s op social media, tegenover RTL Nieuws niet bevestigen dat de spelers van de Koninklijke daadwerkelijk in het Okura overnachten: “Wij doen nooit uitspraken over wie hier verblijft”, laat een woordvoerster weten. Wel is duidelijk dat er in de buurt van het hotel inderdaad vuurwerk afgestoken is.

Het lawaai begon rond 3.30 uur ’s nachts en al snel klaagden verschillende omwonenden over de overlast: “Er is vannacht in een paar straten verderop inderdaad vuurwerk afgestoken. We hebben meteen de politie ingeschakeld”, bevestigt de woordvoerster. De politie arriveerde vervolgens snel ter plaatse en verrichtte een aantal arrestaties.

“Ik denk dat het een beetje bij de voetbalcultuur hoort, maar ik vind het niet grappig. Het is een beetje flauw”, zegt de woordvoerster tot slot. De vier verdachten hebben de rest van de nacht in de cel moeten doorbrengen en zitten nog steeds vast. Real Madrid en Ajax treffen elkaar woensdagavond om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA voor hun eerste wedstrijd in de achtste finales van de Champions League.