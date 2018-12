Real krijgt pak slaag in eigen huis; Kluivert en consorten ook onderuit

Real Madrid en AS Roma hebben woensdagavond een nederlaag moeten incasseren in Groep G van de Champions League. Terwijl de Spaanse grootmacht in eigen huis hard onderuit ging tegen CSKA Moskou (0-3), verloren de Romeinen op bezoek bij Viktoria Plzen (2-1). De twee topclubs waren al geplaatst voor de volgende ronde van het miljardenbal; Plzen mag zich door de winst melden in de Europa League.

Real Madrid – CSKA Moskou 0-3

Real Madrid was al zeker van de volgende ronde, waardoor trainer Santiago Solari gebruikmaakte van verschillende reservespelers. Vinicius Junior en Marco Asensio waren de gevaarlijkste mannen aan de kant van Real en waren in de beginfase vaak bij het doel van de tegenstander te vinden. Doelman Igor Akinfeev bleek echter niet passeren voor de Spaanse topclub. Waar Real legio kansen creëerde, ging het uiterst effectieve CSKA met twee doelpunten voorsprong rusten. Fedor Chalov was het eindstation van een geslaagde counter, terwijl Georgni Shchennikov even later kon binnenschieten na een prachtige aanval vanaf rechts.

Solari probeerde met het inbrengen van onder anderen Gareth Bale voor verandering te zorgen in de stand, maar Akinfeev was niet te passeren voor de thuisploeg. Tot overmaat van ramp werd het twintig minuten voor tijd ook nog 0-3 in Madrid via Arnor Sigurdsson. De jonge IJslander kon vanaf de rand van de zestien meter afdrukken zonder een tegenstander die ingreep. De Russische topploeg speelde het duel vervolgens simpel uit, waardoor Real een zeldzaam verlies incasseerde. De Spaanse topclub heeft 252 thuiswedstrijden in Europees verband gespeeld, maar verloor in eigen huis nog nooit met meer dan twee doelpunten verschil. Door de winst van Plzen eindigt CSKA echter alsnog op de laatste plek in Groep G.

Viktoria Plzen - AS Roma 2-1

Justin Kluivert begon in bij de bezoekers in de basis, terwijl er voor Rick Karsdorp een plek op de bank was weggelegd. Hij zag vanaf de zijkant hoe Jan Kovarik na een klein halfuur spelen mocht uithalen, maar de bal hoog over het doel van Antonio Mirante heen mikte. Een paar minuten voor rust speelde de middenvelder opnieuw een hoofdrol toen zijn voorzet voor de goal van i Giallorossi net niet binnen getikt kon worden door Thomás Chory. Roma stelde hier in de eerste helft alleen een vrije trap van Javier Pastore die eindigde in de muur tegenover, maar vlak na rust liet ook Kluivert zich in aanvallend opzicht met een kopbal zien.

Waar Kovarik in de eerste helft nog een goede kans onbenut liet, was het met een klein halfuur op de klok wel raak voor de Tsjech. Tijdens een tegenaanval van de thuisploeg slaagden vier verdedigers van Roma er niet in om twee tegenstanders af te stoppen en Kovarik kon op aangeven van Jan Kopic binnen tikken. Cengiz Ünder bracht de Romeinen vervolgens met een schuiver van net binnen de zestien snel weer op gelijke hoogte, maar vier minuten later lag de bal opnieuw achter Mirante. Balverlies aan de linkerkant leidde tot een nieuwe counter van Plzen, waarna de bal uiteindelijk in de rebound door Chory binnen gekopt kon worden. In blessuretijd moest Luca Pellegrini met twee keer geel ook nog eens het veld vroegtijdig verlaten.