Pelé laakt vergelijking met Messi: ‘Hij heeft één truc en kan niet koppen’

Pelé groeide tussen 1956 en 1977 uit tot een van de beste voetballers aller tijden. De Braziliaan maakte tijdens zijn loopbaan meer dan duizend doelpunten en kroonde zich met zijn land drie keer tot wereldkampioen. Pelé is van mening dat Lionel Messi niet met hem vergeleken kan worden, zo vertelt hij aan Folha de São Paulo.

“Hoe kan je iemand die goed kan koppen en tweebenig is vergelijken met iemand die alleen met links schiet, één truc heeft en niet goed kan koppen? Hoe kan je dat vergelijken? Om iemand met Pelé te vergelijken, moet hij tweebenig zijn en geregeld met een kopbal scoren. In mijn ogen was Diego Maradona een van de beste spelers aller tijden. Hij was veel beter dan Messi”, zegt de Braziliaanse oud-aanvaller.

“Ik vond Johan Cruijff en Franz Beckenbauer ook fantastische spelers”, concludeert Pelé, die gedurende zijn loopbaan voor Santos en New York Cosmos uitkwam. Hij speelde totaal 92 interlands voor Brazilië. Pelé liet zich eerder al kritisch uit over Neymar. “Het is moeilijk om Neymar te verdedigen met alle streken die hij naast het voetballen uithaalt. Ik heb met hem gesproken en hem aan zijn kwaliteiten herinnerd.”

“Neymar is mijns inziens completer, maar in Europa heeft iedereen het over Kylian Mbappé. Mensen vergelijken mij weleens met Mbappé en er zijn overeenkomsten, ja. Maar hij is al negentien. Hij heeft het WK gewonnen”, aldus Pelé.