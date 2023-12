Johan Cruyff Foundation opent 300e Cruyff Court op wel hele speciale locatie

In het Braziliaanse Santos is het 300e Cruyff Court geopend. In de geboortestad van Santos FC, een van de meest legendarische clubs van Brazilië waar Pelé en andere grootheden speelden, werd deze prachtige mijlpaal bereikt. De opening van Cruyff Court Pelé ging gepaard met een feestelijke ceremonie en een eerbetoon aan twee voetballegendes: Johan Cruyff en Pelé.

Het Cruyff Court Pelé, zoals het veldje heet, zal een belangrijke impact hebben in Santos. Het Court is gelegen in de kwetsbare wijk Dique da Vila Gilda, wat onderdeel is van de grootste favela van Zuid Amerika.

Het initiatief komt, met de steun van de Johan Cruyff Foundation, de UEFA Foundation for Children en lokale partners, op voor kinderen en jongeren uit de favela’s van Santos die direct te maken hebben met een gebrek aan sociaal-educatieve en sportieve activiteiten. Het Court zal dan ook een enorme impact hebben op de sociaal achtergestelde gemeenschap in Brazilië.

Als locatie voor het Cruyff Court werd bewust gekozen voor Santos. Deze stad is namelijk altijd verbonden aan de voetbalclub Santos FC, waar Pelé zijn carrière begon. Ook Neymar Jr. en Rodrygo begonnen hier hun loopbaan, voor zij de overstap maakten naar Europa. Met de opening van het Court wordt in Santos de nalatenschap van Cruyff en Pelé op een prachtige manier samengebracht.

In Santos zijn 14 Cruyffiaanse Coaches opgeleid die wekelijks sportactiviteiten gaan organiseren op het Court. Dit doen ze door middel van spelletjes en oefeningen die gaan over samenwerken, respect, tactiek en verantwoordelijkheid en die onderdeel zijn van de ‘14 regels van Johan Cruijff’.

Susila Cruyff, dochter van Johan, was aanwezig bij de openingsceremonie. “Mijn vader had altijd een speciale band met Pelé. Het is of door geluk of door toeval dat we hier het 300ste Cruyff Court openen in hun naam”, sprak ze met trots.

“Beiden hebben een vergelijkbare achtergrond. Ze begonnen op straat te voetballen, waren selfmade voetballers en leven nog steeds voort in de herinneringen van mensen als legendes. Ze zullen een grote inspiratie zijn voor de kinderen in dit gebied. We geloven dat dit Cruyff Court de kinderen zal ontwikkelen door sport en dat het positief bijdraagt aan deze gemeenschap”, aldus Susila.

Ook Joe Fraga, voormalig business manager van Pelé, sprak tijdens de openingsceremonie. “De kansen die Cruyff Court Pelé deze gemeenschap en meer specifiek de kinderen van Santos biedt, zullen de indrukwekkende legacy van twee van de grootste spelers uit de geschiedenis blijven versterken.”



