Mbappé hoopt vurig op De Jong: ‘Ik heb dat ook tegen hem gezegd’

Frenkie de Jong heeft veel indruk gemaakt op Kylian Mbappé. De middenvelder van Ajax speelde tijdens de Nations League-duels van Oranje met Frankrijk tegen de aanvaller van Paris Saint-Germain en de Fransman is enthousiast. De eerste winnaar van de Kopa Trophy ziet De Jong graag naar Parijs verkassen.

“Dat is een speler die veel indruk op me heeft gemaakt in de twee wedstrijden tegen Nederland. Zijn spelinzicht en de kwaliteit van zijn passing, waarmee hij linies doorbreekt, maken hem erg waardevol, ook omdat hij ook nog veel ballen verovert”, zegt Mbappé, die De Jong graag in het shirt van les Parisiens ziet schitteren, in gesprek met France Football.

“Eerlijk: hij is erg welkom in Parijs! Ik heb dat ook tegen hem gezegd, omdat hij enorm veel voor ons zou kunnen betekenen. De keuze is nu aan hem”, besluit Mbappé, die zelf in de zomer van 2017 de overstap maakte van AS Monaco naar PSG. Naar verluidt is de Franse topclub een van de vele gegadigden voor de 21-jarige middenvelder.

Naast PSG zouden ook onder meer Barcelona, Real Madrid en Manchester City loeren op de diensten van de Ajacied. De Jong heeft tot op heden 59 wedstrijden voor de Amsterdammers gespeeld, met 4 doelpunten en 10 assists als resultaat. De vijfvoudig Oranje-international ligt nog tot de zomer van 2022 vast in de Johan Cruijff ArenA.