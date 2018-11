Ouders noemen baby ‘Griezmann Mbappé’ en moeten naam mogelijk wijzigen

De Franse autoriteiten buigen zich over de naam van een pasgeboren baby. De kersverse ouders hebben hun zoon namelijk vernoemd naar Antoine Griezmann en Kylian Mbappé. De jongen heeft de naam ‘Griezmann Mbappé’ gekregen en omdat het in Frankrijk verboden is om een kind een naam te geven die in strijd kan zijn met zijn of haar belangen, bestaat de kans dat de naam verboden wordt.

Het kind werd begin november geboren in Brive-la-Gaillarde in het zuiden van Frankrijk. De lokale krant La Montagne maakte melding van het feit dat de naam van de baby veel stof deed opwaaien. De burgemeester van de plaats heeft tegenover de BBC bevestigd dat de zaak is neergelegd bij de officier van justitie. Wanneer de rechter bepaalt dat het kind niet door het leven mag gaan als Griezmann Mbappé, moeten de ouders een nieuwe naam kiezen.

Wanneer de Franse autoriteiten zouden verplichten om de naam te veranderen, zou dat niet de eerste keer zijn. In 2015 werd een stel verplicht om de naam van hun pasgeboren dochter te veranderen. Zij hadden haar Nutella genoemd, vernoemd naar de chocoladepasta. Het meisje gaat vandaag de dag door het leven als Ella, weet de BBC.