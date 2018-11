Juventus rekent af met Valencia; Fellaini helpt United aan overwintering

Juventus en Manchester United hebben dinsdagavond uitstekende zaken gedaan in Groep H van de Champions League. De Italiaanse grootmacht was in eigen huis dankzij een doelpunt van Mario Mandzukic met 1-0 te sterk voor Valencia en is nu met twaalf punten uit vijf wedstrijden zeker van overwintering in de Champions League. Manchester United leek tegelijkertijd in eigen huis gelijk te gaan spelen tegen het Zwitserse Young Boys, maar gaat door een late goal van Marouane Fellaini ook door naar de knockout-fase. Met een voorsprong van twee punten zijn de Italianen in de laatste speelronde op papier nog te achterhalen door the Red Devils.

Juventus - Valencia 1-0

Juventus had na de late 1-2 nederlaag tegen Manchester United in de vorige speelronde wat goed te maken voor het eigen publiek, maar had in de eerste helft moeite om zijn stempel te drukken op de wedstrijd tegen los Che. Met een percentage van boven de zestig procent was het balbezit wel grotendeels voor la Vecchia Signora, dat er ondanks een driemansaanval met Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala en Mandzukic echter niet in slaagde om grote kansen te creëren. De beste mogelijkheid van het eerste bedrijf kwam vlak voor de rust zelfs voor Valencia, maar een geweldige redding van Wojciech Szczesny op een kopbal van Mouctar Diakhaby zorgde ervoor dat er met een gelijke stand gerust werd.

Het eerste kwartier na de thee leverde eenzelfde spelbeeld op met Juventus dat het meeste van de bal had en een gat in de Spaanse verdediging zocht. In een fase waarin de frustratie bij de thuisploeg toe begon te nemen viel de eerste goal na een goede actie van Ronaldo alsnog: de Portugees ging een tegenstander voorbij aan de linkerkant van het strafschopgebied en bediende Mandzukic met een strakke voorzet. De openingstreffer leek vlak daarop echter meteen weer ongedaan gemaakt te worden door Diakhaby, maar zijn gelijkmaker uit een vrije trap werd afgekeurd wegens hands. Neto greep vervolgens in het restant van het duel nog een aantal keer goed in bij kansen voor Mandzukic, Dybala en Ronaldo, waardoor het bij de ene goal bleef.

Manchester United - Young Boys 1-0

Young Boys kreeg in de slotfase van de eerste helft van het duel met Manchester United twee aardige mogelijkheden via Miralem Sulejmani en Djibril Sow, maar verder was er op Old Trafford voor rust vooral sprake van eenrichtingsverkeer. Marcus Rashford liet na vijf minuten spelen al een goede kans onbenut en vlak daarop wist ook Fred de bal niet tussen de palen te mikken. De twee kregen in het restant van het eerste bedrijf ook nog een aantal mogelijkheden, die tot steeds groter wordende frustratie van José Mourinho onbenut bleven.

In de tweede helft bleef Rashford de gevaarlijkste man aan de kant van de thuisploeg, maar de jonge Engelsman had zijn vizier niet op scherp staan. Mourinho greep met nog 25 minuten te gaan in door Paul Pogba en Romelu Lukaku, die allebei op de bank begonnen, in te brengen voor Jesse Lingard en Fred en de Fransman leverde vlak nadat hij zijn entree had gemaakt bijna een assist af. Rashford schatte het voorbereidende werk van zijn ploeggenoot echter niet op waarde en mikte naast. Met nog twintig minuten op de klok moest David de Gea alles uit de kast trekken om Michel Aebischer van scoren af te houden en die redding kreeg in de blessuretijd nog meer waarde. Een doorgekopte bal van Lukaku belandde namelijk voor de voeten van Fellaini, waarna de Belg Old Trafford toch nog liet juichen.