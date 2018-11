Luuk de Jong: ‘Hun komst was belangrijke reden om bij te tekenen’

Angeliño maakte vorig seizoen in het shirt van NAC Breda, dat hem toen nog huurde van Manchester City, al naam in de Eredivisie en de Spanjaard is daar sinds zijn overstap naar PSV alleen maar mee doorgegaan. De 21-jarige vleugelverdediger bestrijkt in zijn eentje de gehele linkerflank en is door tegenstanders maar moeilijk af te stoppen, zo beaamde ook sc Heerenveen-trainer Jan Olde Riekerink na de 3-0 nederlaag in Eindhoven van afgelopen zaterdag.

“Wat kun je daar nou tegen doen? Ik denk weinig tot niks”, zucht hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. Angeliño was in het afgelopen seizoen goed voor zes assists in de Eredivisie en leverde in de huidige voetbaljaargang ook al weer drie voorzetten die in de competitie tot doelpunt werden gepromoveerd. Luuk de Jong is een van de spelers die optimaal kan profiteren van de precisie in de linkervoet van zijn ploeggenoot.

“Zijn komst en die van Denzel Dumfries waren voor mij een belangrijke reden om bij te tekenen. Ik verheugde me op een seizoen met veel aanvoer vanaf de flank”, vertelt De Jong, die in juli een nieuwe, tot medio 2021 doorlopende, verbintenis signeerde. De aanvoerder van PSV kreeg zaterdag de handen op elkaar met een knappe omhaal, wel op aangeven van Hirving Lozano, en scoorde dit seizoen vooralsnog twaalf keer in de Eredivisie.

Voor Angeliño zelf leverden zijn eerste geslaagde maanden in Eindhoven een uitverkiezing voor Jong Spanje op en als het aan de 21-jarige linksback ligt, vormt dit alleen maar een opmaat naar meer: “Het zijn crazy maanden sinds mijn start bij PSV. Crazy in de positieve zin van het woord. Ik geniet voorlopig van elk moment.”