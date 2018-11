‘Tete moet eerste versterking van Keizer bij Sporting Portugal worden’

Kenny Tete moet in januari de eerste aanwinst van Marcel Keizer bij Sporting Portugal worden, zo schrijft Record maandagochtend. De 23-jarige vleugelverdediger komt bij Olympique Lyon amper aan spelen toe en de Portugese club zou hem graag willen verlossen uit die uitzichtloze situatie. Les Gones zijn naar verluidt tevens bereid om mee te werken aan een tijdelijk vertrek.

Zoals het er nu naar uitziet, gaat Sporting een poging wagen om Tete te huren van Olympique Lyon. Het is volgens de Portugese krant niet aannemelijk dat in die huurovereenkomst een optie tot koop wordt opgenomen. Afgelopen week dook in Italië al het bericht op dat Mino Raiola, de zaakwaarnemer van de verdediger, Tete zou hebben aangeboden bij AC Milan. De belangenbehartiger zou zijn naam bij verschillende clubs hebben laten vallen.

De voorkeur zou nu echter uitgaan naar Sporting, omdat Keizer daar sinds kort de scepter zwaait. De oefenmeester en Tete kennen elkaar van hun gezamenlijke tijd bij Ajax, aangezien de verdediger in seizoen 2016/17 een aantal wedstrijden onder Keizer in de beloften van de Amsterdammers speelde. Toen hij in de zomer van 2017 werd gepromoveerd tot hoofdtrainer van Ajax, trok Tete naar Olympique Lyon.

Vorig seizoen kwam Tete in Frankrijk nog tot 31 wedstrijden, maar hij moet het dit jaar met heel wat minder optredens stellen. De verdediger speelde tot dusver 166 minuten, verspreid over twee wedstrijden. Keizer zat afgelopen weekeinde voor het eerst op de bank bij Sporting, in het bekerduel met Lusitano FC (1-4 zege). Achter de schermen werkt hij met clubpresident Frederico Varandas aan de selectie en Tete staat dus hoog op het verlanglijstje.