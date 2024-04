Kenny Tete wil Fulham verlaten en gaat tekenen bij zestienvoudig landskampioen

Kenny Tete gaat na dit seizoen de overstap maken naar Besiktas, zo melden verschillende Turkse media. Het contract van de Nederlander bij Fulham loopt deze zomer af en dus is Tete op zoek naar een nieuwe club. Inmiddels zou hij een overeenstemming hebben bereikt over een driejarig contract in Turkije.

“Als alles goed gaat zullen de handtekeningen op korte termijn gezet worden”, melden Turkse media. Daarbij wordt beweerd dat er al een mondeling akkoord zou zijn met de rechtsback, die een overstap wel ziet zitten.

Tete is bezig aan zijn vierde seizoen in Londen, maar is daarin allesbehalve zeker van een basisplaats onder trainer Marco Silva. Hij kwam dit seizoen in alle competities achttien keer in actie, waarin hij één keer scoorde.

Nu is de 28-jarige vleugelverdediger dus klaar voor een nieuw avontuur. Besiktas wil daarin uitkomst bieden. De ploeg staat dit seizoen teleurstellend vierde in de Süper Lig, met een enorme achterstand van 39 punten op koploper Galatasaray.

Een vierde plaats zou voor Besiktas aan het einde van het seizoen een ticket voor de voorrondes van de Conference League betekenen, iets wat beneden doelstelling is voor de ploeg uit Istanbul. Daarom wil de club met het oog op volgend seizoen de selectie flink versterken.

Tete wordt gezien als een van die broodnodige versterkingen. De ex-Ajacied zou dan de concurrentiestrijd aan moeten gaan met onder anderen ex-AZ’er Jonas Svensson, die dit seizoen verzekerd is van een basisplaats op de rechtsbackpositie.

Tete maakte in 2020 voor ruim drie miljoen euro de overstap van Olympique Lyon naar Fulham, waar hij inmiddels over vier seizoenen 98 wedstrijden achter zijn naam heeft. In die optredens maakte hij vier doelpunten en gaf hij acht assists.

