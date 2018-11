‘Renard wil opnieuw Europeaan naar Marokkaanse ploeg halen’

Mattéo Guendouzi maakt naam bij Arsenal en het is dan ook niet ondenkbaar dat hij op termijn een uitnodiging kan verwachten voor de nationale ploeg van Frankrijk. Hervé Renard wil daar echter een stokje voor steken. De bondscoach van Marokko wil dat de negentienjarige Guendouzi voor De Leeuwen van de Atlas kiest.

Guendouzi is de zoon van een Franse moeder en een Marokkaanse vader en kan dus ook voor een interlandloopbaan bij Marokko kiezen. Al Akhbar meldde in juli al dat Guendouzi ‘prioriteit’ was voor de Marokkaanse bond en de interesse van de FRMF in de jeugdinternanational is volgens l’Équipe niet afgenomen, zo schrijft de krant maandag.

Ahmed Chouari, een official van de FRMF, is belast met de taak om Guendouzi te overtuigen. Het is onduidelijk hoeveel kans Marokko maakt, want de in het Franse Poissy geboren Guendouzi heeft zich zelf nog niet uitgesproken over de keuze die hij ‘straks’ moet maken.

Guendouzi speelde voor Paris Saint-Germain en Lorient, alvorens hij afgelopen zomer de overstap maakte naar Arsenal. Hij speelde tot dusverre vijftien wedstrijden in het eerste elftal van the Gunners en daarin was hij goed voor één doelpunt en twee assists. Guendouzi heeft in Londen een contract tot medio 2022.